家人外出用餐鬆綁　盧秀燕：要隔板、不共餐共鍋

中央宣布8月24日起同住家人外出到餐廳內用可共鍋、免隔板。台中市長盧秀燕今(23)日出席大安國小公托開幕，受媒體詢問表示，台中沒有鬆懈的本錢，目前台中努力加強防疫，市民朋友也能配合。因此為了防疫起見，台中市目前外出內用希望保持社交距離，沒有社交距離一定要有隔板，也不能共鍋共食。

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盧秀燕說，台中維持既有做法，即使家人外出內用也希望保持社交距離或是要有隔板，不共餐共鍋，希望大家仍維持防疫措施。至於陳時中部長宣布8月24日起進一步放寬包括運動行業等措施，市府近日會召開內部防疫會議，屆時會再向市民說明。

另外，第二階段教職人員施打疫苗時間？盧秀燕表示，很多人關心第二階段教職員工是否能注射疫苗，因為第一階段7月底、8月初已注射完畢，第二階段約有7千多人需接種疫苗，即8月後進校服務的新進教師及代課老師們。中央這兩天已通知市府，台中市第二階段教職員工疫苗預計明天到達，市府預計25、26日開始安排第二階段教職員工注射疫苗。

盧秀燕強調，請學校、家長、老師放心，會在開學前把所有教職員工疫苗安排注射完成，也希望第二階段教職員工把握機會，若安排卻沒來接種，將增加後續行政程序作業，請第二階段教職員工按通知前來注射。