▲ BMW 從「i」開始落實友善地球理念

BMW 希望透過全新世代 BMW i 傳遞品牌使命，以 BMW 的精細工藝與創新的頂尖科技，打造出兼顧地球永續、社會責任與駕馭樂趣的作品。BMW 不僅在 2020 年達成全面採用綠電與可再生能源的目標，使整體二氧化碳排放量較 1995 年降低超過 50% 以上，更為未來設下目標，期望能在 2030 年前達成每一輛新車生產時的碳排放量減少 80% (以 2019 年數據為基準)、電動車型銷售至少佔全球總銷量 50％。
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追求零碳排放環境友善原料採用
對於生態環境與永續理念的重視，BMW 從最根本的資源使用以及原料採購開始思考，隨著科技進步與發展，未來汽車工業將會大量使用貴金屬礦物，而佔地球面積最大的海洋擁有相當豐富的貴金屬礦物元素，深海將成為這類型貴金屬礦物主要採集來源之一。基於對於生態保護及永續理念，BMW 與德國 WWF (World Wide Fund for Nature) 世界自然基金會合作共同發出聯合倡議聲明，表示在科學研究能確認於深海採礦是否會對環境造成不良影響之前，BMW 將不會在新車製造時使用來自深海的礦物或是資助深海採礦工作，以維護海洋生態自然環境。另一方面，BMW 也將成為全球第一家使用經 FSC 森林管理委員會認證輪胎的豪華汽車品牌，透過與輪胎大廠Pirelli的合作，打造出結合天然橡膠與人造纖維嫘縈（Rayon）的全新 Pirelli P ZERO* 低滾動阻力與低噪音輪胎，除了展現BMW對創新材料突破和生產工藝的不斷精進，同時也有助於降低森林砍伐。
像是汽車工業需大量使用的鋼鐵與鋁合金材質，BMW 分別與 Boston Metal 波士頓金屬公司及全球首間以太陽能生產鋁的公司 Emirates Global Aluminum 阿聯酋全球鋁業公司合作，採用以全新工法製造且零碳排放的鋼鐵及完全使用太陽能發電能源來進行生產的鋁合金，大幅降低生產過程中的碳排放量。BMW 也重視及關注電池組及電動馬達是否能符合永續及環境友善概念，因此針對鋰電池與瑞典電池製造商 Northvolt 和比利時電池材料開發商 Umicore 合作，為鋰電池規劃出封閉式材料循環模式，從設計之初便考量後續再利用的可能性，當電池生命周期結束時儘可能地回收原有材料，讓這些材料能夠再次被利用，大幅降低製造新電池時的碳排放量；針對電動馬達的部分，BMW 則是打造出不再使用稀土材料的全新電動馬達，以降低大量開採稀土元素時對於地球的傷害，透過再生能源與環境友善原料的運用，讓全新 BMW iX 供應鏈中的二氧化碳排放量降低 17% 以上，從產品製造初期大幅降低排汙。
因此，全新BMW iX 豪華純電旗艦休旅與 i4 純電四門跑車不僅導入了具備永續概念的鋰電池及電動馬達，構成 BMW 全新第五代 eDrive 電動科技，全新 iX 及 i4 更於車室內採用了天然橄欖葉鞣製而成的真皮材質、FSC 森林管理委員會認證木材製成的中央控制面板，並將尼龍材質與不再使用的漁網透過再製的方式編織成為車內地毯。
生態循環概念廠內綠色能源導入
BMW 從生產製造端便使用可再生的綠色能源與封閉式材料循環概念，讓工業材料可以被重複利用。早在 2013 年，BMW 就為專事生產 BMW i 車款的 Leipzig 廠區採用四組風力渦輪機進行供電，每一組風力渦輪機功率高達 2.5MW，再搭配上 2017 年時所增添，由 700 具 BMW i3 電池組所構成的儲電系統以強化電池生命週期，為 Leipzig 廠區建置完整的供電系統；同時，帶領 BMW 邁進下一個電能世代的全新 BMW iX，生產基地 Dingolfing 廠區也延續再生能源的概念，透過 Dingolfing 廠區周邊的 Isar 與 Lech 兩條河流建置水力發電站，來為 iX 的生產作業提供能源。目前，整個 BMW 集團已經 100% 使用綠色電力，其中包含自行生產的電能以及從電能供應商端所採購的電力。
全面性的綠電採用乃是 BMW 在環境永續的一大進展，而全新的封閉式材料循環概念更使工業材料可以被重複利用，特別是在工業製程當中相當重要的金屬 ─ 鎢，車輛生產中的鑽頭和銑頭多數均以此金屬製成，BMW 特別對此建立了一套材料循環模式，將廠內退役的舊鑽頭和銑頭回收後以 100% 再生能源處理成粉末狀的回收鎢，並以回收鎢再製成新的鑽頭和銑頭供應 BMW 集團工廠使用，相較於使用全新的鎢，能大幅減少 70% 的能源消耗以及 60% 以上的二氧化碳排放量。