▲ MINI 小改款掀背車系/敞篷車 121 萬起進駐全台展示中心

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MINI 掀背車系與敞篷車經典六角型水箱護罩全新進化，簡化複雜線條、首度將車色融入水箱護罩中。遠近光雙功能 LED 頭燈燈組底座採用黑色處理，車頭下方兩側的直立式進氣口幾近直角的線條，搭配全新設計下擾流板更有效提升全車空氣力學表現。
車側的全新方向燈飾板簡化鍍鉻元素設計，各車型方向燈飾板呼應水箱護罩樣式，Cooper 車型採用黑色水平式線條；Cooper S 車型在蜂巢式圖樣上置入紅色 S 徽飾；JCW 車型除有 JCW 專屬徽飾以外，更以紅色飾條點綴，彰顯熱血氛圍。
全新 18 吋 Pulse Spoke Light 輪圈採七輻式漸層設計，以銀色與黑色高光澤線條，由內而外交錯；亦有全新具剪刀刀刃意象設計感的 Scissor Spoke 雙色輪圈、Pedal Spoke 黑色輪圈、Tentacle Spoke 黑色輪圈可供選擇。小改款 MINI 掀背車系與敞篷車全車系輪拱更採用與 JCW 車型相同設計，優化空氣力學。
Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈已然成為 MINI 最顯眼的象徵，輔以線條更加方正、更多黑色元素的下保險桿，營造出全新 MINI 掀背車系與敞篷車更低、更具運動氣勢的背影。
全新 Multitone 漸層式車頂顏色由 San Marino Blue、Pearly Aqua、Jet Black 混合而成，如同水彩畫一般，在車漆未乾時即噴塗另一顏色，於交界處融會出漸層色暈效果，且每次混色皆依當下的顏料混合狀態產生些微圖案變化。除此之外，亦可選擇黑色、白色、銀色或與車身同色之車頂，搭配超過十種車身顏色選擇，包含全新車色 Rooftop Grey、Island Blue、MINI Cabrio 敞篷專屬新色 Zesty Yellow 等。
耳目一新的座艙空間
小改款 MINI 掀背車系與敞篷車的全新儀表台採用一體式內裝飾板，將中央顯示螢幕兩側的冷氣出風口內嵌於內裝飾板中，冷氣出風口亦改為十字造型。全新三輻式多功能跑車真皮方向盤，則以黑色高光澤搭配趨於平面的設計。
中央儀表全面升級 8.8 吋高解析度觸控螢幕與 Piano Black 高光澤飾板，搭載清晰直覺的全新 MINI Visual Boost 中控螢幕介面，LED 飾環亦採全新放射狀導光條設計。
MINI 的環艙氣氛燈擁有多樣色彩變化，自中央儀表 LED 飾環、副駕駛座前方內裝飾板、側邊門內飾板與車門把手、前座腳踏板、及杯座前方透出，駕駛與乘客可隨心變換車室色調。全新 Light Chequered 高級織布內裝座椅，以黃白色調構築英倫時尚設計中常見的格紋元素，採用 100% 可回收材質，不僅友善環境，更擁有符合人體工學的乘坐舒適性。
忠於原創的駕馭樂趣
小改款 MINI 掀背車系與敞篷車的 One 與 Cooper 車型搭載 TwinPower Turbo 渦輪增壓直列三汽缸引擎；Cooper S 與 JCW 車型搭載 TwinPower Turbo 渦輪增壓直列四汽缸引擎，Cooper S 於引擎轉速 5000rpm 時可達到 178hp 的最大馬力，扭力更可在轉速1350rpm時達到 280Nm；JCW 車型更擁有 231hp 最大馬力、320Nm 最大扭力輸出，僅需 6.1 秒即可由靜止加速到時速 100 公里。所有車型皆符合 Euro 6d 排放標準。
主動安全再升級-標準配備碰撞預警系統與車道偏離警示功能，碰撞預警系統在時速大於 60 公里的駕駛情況下，經由高解析度攝影機偵測計算與前車的距離，當系統判定距離正急速縮短時，儀表板警示燈即會自動亮起；駕駛若仍未採取煞車動作，儀表板警示燈將會閃爍並發出警示音，同時自動啟動動態煞車系統，加強煞車力道；在時速 5~60 公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車，最長可煞 1.5 秒。碰撞預警系統同時包含都會行人碰撞預警功能，在時速 10~60 公里的駕駛情況下，如偵測到前方有行人，儀表板警示燈與警示音將會自動啟動，系統會適時介入輔助煞車，最長亦可煞車 1.5 秒。車道偏離警示系統則會於車輛存在偏離車道分隔線風險時，透過方向盤震動提醒駕駛，幫助駕駛安全行駛於所選車道上。
MINI Connected 智慧互聯駕駛
MINI 掀背車系與敞篷車全新搭載 MINI Connected 智慧互聯駕駛，包含智能緊急求助功能、遠距售後服務、線上生活資訊、智能遠端遙控。如遇嚴重事故而觸發車內撞擊防護系統，智能緊急求助功能可自動將車輛資訊（如：位置、底盤號碼、受損情況等）即時回傳予原廠緊急事故客服中心並連繫救助支援單位，駕駛亦可手動啟動緊急按鈕聯繫客服中心。全車系標準配備智慧保養系統（CBS）與遠距售後服務功能，依據車主的駕駛頻率、行駛距離，計算出愛車需要回廠保養的時間點並顯示於車內螢幕，MINI Service 團隊亦將根據 CBS 系統資料主動與駕駛聯繫並安排保養時程。
MINI Connected 智慧互聯駕駛更結合多樣智慧功能、應用程式與服務。線上生活資訊功能可於 MINI Visual Boost 中控螢幕上提供即時國際新聞、即時天氣資訊、未來五日天氣預報等實用資訊。全新 MINI APP 更提供智能遠端遙控車輛功能，只要智慧型手機在手，即可遠端上鎖/解鎖車門、控制空調通風系統、掌握車輛狀態與位置、預先傳送行程目的地至車上、線上預約保養等。