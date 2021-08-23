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國高中延後到校提案　全家盟調查：僅1成8家長贊成

▲國高中延後到校提案　全家盟調查：僅1成8家長贊成。（圖／NOWnews資料照，記者黃正忠攝）
▲國高中延後到校提案　全家盟調查：僅1成8家長贊成。（圖／NOWnews資料照，記者黃正忠攝）

中央社

2021-08-23 16:37:22

（中央社記者許秩維台北23日電）民眾提案將國高中到校上課時間延後至9時30分，根據全國家長團體聯盟調查，7成5受訪者不贊成此提案，其中家長身分的受訪者贊成比率僅約1成8。

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有民眾於公共政策網路平台提案將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，已超過1萬人附議。教育部日前也召開公聽會，聆聽各界意見，以納入後續政策研議參考。

全國家長團體聯盟也於8月14日至8月17日透過網路發放調查連結，蒐集到4881人對此提案的意見，其中家長占61%、學生占17%、教育人員和社會人士各占11%，並於今天公布調查結果。

全家盟調查顯示，24.6%受訪者贊成延後至9時30分到校的提案，75.4%不贊成；進一步分析不同身分，發現學生中贊成此提案的比率最高（64.5%），家長和老師贊成的比率各為18%、17%，顯示家長與學生的意見不一。

全家盟指出，贊成延後至9時30分到校的學生、老師、家長均提及考量到睡眠、健康及交通等因素，學生需有足夠睡眠時間，如按現行狀況7點多就要到校，學生必須更早起床，睡眠時間不足可能影響到上課專注力。

至於反對延後至9時30分到校的學生、老師擔心課多會上不完，家長則認為延後放學會讓課後補習時間往後延，影響作息時間，最終導致更晚睡覺的惡性循環，且部分學生須由家長接送，上課時間要能配合家長上班也很重要。

全家盟認為，延後上課時間的提案，是孩子們發出的求救訊號，真正的問題不在於延後多少上課時間，而是政府應正視國高中學生長久以來身心俱疲的學習困境，因此呼籲要審慎思考課程減量，並落實合理的考招升學制度。（編輯：陳仁華）1100823

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