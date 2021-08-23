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台股終場漲近400點、收16741點　三大法人買超184億元

▲台股今（23）日強彈逾400點，終場漲399.9點，漲幅2.4%，收在16741.84點，成交金額新台幣3645億元。三大法人總計買超184.7億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（23）日強彈逾400點，終場漲399.9點，漲幅2.4%，收在16741.84點，成交金額新台幣3645億元。三大法人總計買超184.7億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-08-23 15:20:59

市場近期雜音頻傳，外資上周淨賣超台股逾24億美元，但資金尚未明顯撤出台灣，再加上台股基本面仍穩健，使台股今（23）日強彈逾400點，終場漲399.9點，漲幅2.4%，收在16741.84點，成交金額新台幣3645億元。三大法人總計買超184.7億元，其中自營商買超25.3億元、投信買超17.37億元、外資及陸資(不含外資自營商)買超142.02億元。

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權值股台積電終場漲14元，漲幅2.53%，收在566元。鴻海漲2.87%，收在107.5元。聯發科漲4.3%、南亞科漲3.4%，聯電與世界先進不遑多讓，都漲5%以上，來到58.6元與138.5元。日月光漲幅也有4%以上。

而盤面焦點航運股一片紅通通，包括新興、裕民、榮運、志信、中航、中櫃、萬海、台航、慧洋、遠雄港、四維航都飆漲停。至於生技股部分，今日開打高端，但高端疫苗股價由紅翻黑，終場跌5%，來到337元。而聯亞藥向政府喊話，今日強勢維持高檔，尾盤收在123.5元，漲幅超過6%。

投信業者指出，上周公布的美國7月零售額降幅超過市場預期，且預料消費者之後支出將偏向服務，以及全球央行年會即將召開，市場對聯準會貨幣政策調整預期升溫，加上電子產業雜訊仍多，導致外資持續撤退以電子產業為重心的台股、南韓；但觀察外資資金尚未明顯撤出台灣，加上基本面穩健，使23日台股早盤強彈逾400點。

台股今日強彈，中信小資高價30 ETF經理人張逸敏指出，市場先是受到當沖降稅年底即將到期影響，加上東南亞疫情升溫影響供應鏈，後又因月底召開的全球央行年會、預期聯準會將提前縮減購債，風險偏好略為降溫，導致台股近期走勢轉弱，但觀察外資資金並未明顯撤出，在市場雜音頻傳時，應再度檢視並挑選基本面無虞之利基型產業龍頭，待市場信心回溫，長期盤勢仍相對樂觀。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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