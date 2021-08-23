台股終場漲近400點、收16741點　三大法人買超184億元

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而盤面焦點航運股一片紅通通，包括新興、裕民、榮運、志信、中航、中櫃、萬海、台航、慧洋、遠雄港、四維航都飆漲停。至於生技股部分，今日開打高端，但高端疫苗股價由紅翻黑，終場跌5%，來到337元。而聯亞藥向政府喊話，今日強勢維持高檔，尾盤收在123.5元，漲幅超過6%。
投信業者指出，上周公布的美國7月零售額降幅超過市場預期，且預料消費者之後支出將偏向服務，以及全球央行年會即將召開，市場對聯準會貨幣政策調整預期升溫，加上電子產業雜訊仍多，導致外資持續撤退以電子產業為重心的台股、南韓；但觀察外資資金尚未明顯撤出台灣，加上基本面穩健，使23日台股早盤強彈逾400點。
台股今日強彈，中信小資高價30 ETF經理人張逸敏指出，市場先是受到當沖降稅年底即將到期影響，加上東南亞疫情升溫影響供應鏈，後又因月底召開的全球央行年會、預期聯準會將提前縮減購債，風險偏好略為降溫，導致台股近期走勢轉弱，但觀察外資資金並未明顯撤出，在市場雜音頻傳時，應再度檢視並挑選基本面無虞之利基型產業龍頭，待市場信心回溫，長期盤勢仍相對樂觀。
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