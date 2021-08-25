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影／實地參訪世界七大奇蹟　史詩級建築美到不行！

▲YouTube頻道「旅行優先TRAVEL FIRST」，介紹印度七大奇蹟之一的泰姬瑪哈陵。(圖／旅行優先TRAVEL FIRST授權)
▲YouTube頻道「旅行優先TRAVEL FIRST」，介紹印度七大奇蹟之一的泰姬瑪哈陵。(圖／旅行優先TRAVEL FIRST授權)

影像中心/綜合報導

2021-08-25 13:00:00

很多人因為疫情期間無法出國，因此不少旅遊系列的Vlog影片，讓許多想出國的人可以帶來一些慰藉，而YouTube頻道「旅行優先TRAVEL FIRST」，近期就將印度旅遊製作成一系列的影片，將印度介紹給大家。

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▲泰姬瑪哈陵在不同的時間點到訪都有不一樣的感覺，有機會可以好好來體驗。(圖／旅行優先TRAVEL
▲泰姬瑪哈陵在不同的時間點到訪，都有不一樣的感覺。(圖／旅行優先TRAVEL FIRST授權)

說到印度不免俗的就會說到，世界七大奇蹟之一的「泰姬瑪哈陵」。他們結束前一個行程後，從瓦拉納西車站乘坐 12 小時的夜舖火車到阿拉格，接著乘坐當地嘟嘟車前往泰姬瑪哈陵。

抵達後宏偉壯闊的泰姬瑪哈陵令他們嘆為觀止，影片中也介紹泰姬瑪哈陵是印度蒙兀兒王朝皇帝「沙賈汗」，為紀念妻子而建造的一座白色大理石陵墓，這座建築物的設計結合了印度與波斯建築的風格，展現了建築美學與平衡，充分演繹了力與美。


他們這次還住進了當地五星級阿格拉泰姬飯店及會議中心，到了之後先前往飯店內正統印度餐廳用餐，傳統的音樂配上美味的佳餚，讓他們非常推薦給大家。到這邊不可不吃的印度囊餅，酥脆的餅皮帶著大蒜香味，讓他們直呼好吃！用餐完後準備回房間時，還有飯店準備的迎賓舞與遊客互動，結束這一天完美的行程。（文字編輯：胡繼偉）


▲道地的印度囊餅，讓他們直呼好吃。(圖／旅行優先TRAVEL
▲道地的印度囊餅，讓他們直呼好吃。(圖／旅行優先TRAVEL FIRST授權)
▶感謝授權：旅行優先TRAVEL FIRST
完整影片：https://youtu.be/t9q4EMP-7zo
 

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