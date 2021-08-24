恭喜水豚君喜獲雙寶！可牠們故事卻像「八點檔劇情」？

又有新寶寶可以看了！今年2月臺北市立動物園才喜獲水豚寶寶「車車」，近期與馬來貘「貘克」共用戶外活動場的水豚君第二代「妹妹」，也在7月30日誕下一對小水豚，可愛的模樣讓貘克都忍不住接近，想近距離看看小水豚們的風采！

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▲水豚君妹妹順利產下兩隻可愛的小水豚。（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲水豚君妹妹順利產下兩隻可愛的小水豚。（圖／Taipei Zoo授權提供）

臺北市立動物園之前透過「臺灣動物園暨水族館協會（Taiwan Aquarium and Zoological Park Association）」的合作平臺，向臺南頑皮世界野生動物園借殖4隻水豚，分別是公水豚「阿比」、「君君」和母水豚「阿皮」、「阿卡」，但因為依據水豚群體的規則，通常由優勢的雄性個體帶領團體，而其他公水豚則會被驅離，於是阿比和君君的戰爭立即開打。

▲贏家阿比和兩隻雌性一起住在與蜘蛛猴共用場域的。（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲贏家阿比和兩隻雌性一起住在與蜘蛛猴共用場域的。（圖／Taipei Zoo授權提供）

優勝者阿比在檢疫時就出現了驅趕和攻擊君君的行為，以至於進駐熱帶雨林區時，只有雄性阿比和兩隻雌性一同居住於跟蜘蛛猴共用的場域，而弱勢雄性君君則被單獨安排到與馬來貘「貘克」共用的戶外活動場。不過君君的孤單寂寞並沒有持續太久，阿比、阿卡於2018年生下了小水豚「妹妹」，代成年後被移出原本的家族，最後讓君君抱得美人歸！

▲在君君和妹妹的努力下，兩隻小水豚誕生了！（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲在君君和妹妹的努力下，兩隻小水豚誕生了！（圖／Taipei Zoo授權提供）

7月30日保育員整理場地時發現妹妹誕下兩隻寶寶。根據觀察，妹妹雖第一次生產，但母性堅強，水豚寶寶身上有媽媽努力清潔整理的痕跡，精神也十分飽滿，不過幾日就充滿活力，與媽媽一同在園內「趴趴造」。而鄰居馬來貘「貘克」則對這兩隻陌生的小傢伙非常好奇，常常想要接近、偷看，妹妹意識到後都會大聲鳴叫並帶著寶寶快速離開！

▲馬來貘：長那麼可愛！讓我看看嘛！！（非當事貘）（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲馬來貘：長那麼可愛！讓我看看嘛！！（非當事貘）（圖／Taipei Zoo授權提供）

看完君君和妹妹充滿戲劇性的配對，是不是迫不及待想去看看牠們的寶寶了呢？歡迎讀者們前往臺北市立動物園的熱帶雨林戶外區，或許有機會看到兩隻寶寶趴在妹妹身上撒嬌、以及鄰居貘克偷看牠們的模樣囉！

（編輯：李惠婷）