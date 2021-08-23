和平非天上掉下來！楊鎮浯緬懷823戰士：盼兩岸共榮互利
今天是823砲戰的63周年，國防部在太武山公墓忠烈祠舉辦追思公祭活動，金門縣長楊鎮浯對此，臉書發文緬懷英勇衛國的戰士們，也表示，現今的和平不是天上掉下來的，而是先賢先烈拼命得來的，衷心期盼兩岸和平，共榮互利。
新頭殼newtalk
2021-08-23 16:58:48
楊鎮浯表示，1958年8月23日這天，44天之內這座僅150平方公里的金門小島上，承受47萬發共軍炮火，滿目瘡痍的慘況是許多老一輩人心中無法抹滅的驚恐。今天是823戰役63週年紀念，鎮浯一早就前往太武山忠烈祠，向當年為了國家犧牲捐軀的英勇將士們獻花致意。現今的和平盛世不是天上掉下來的，而是先賢先烈拼命得來的，鎮浯衷心期盼兩岸和平，共榮互利。
楊鎮浯提到，兩岸緊張的時代，金門全民皆兵，民防自衛隊應運而生，以支援國軍作戰、保家保鄉為主要任務，他們在工作之餘還需要接受軍事訓練，學習基本軍事技巧，是自己的家園自己來保護最佳寫照，在今天這個特別的日子，鎮浯也要向曾經的自衛隊員們致意，表達感謝。
楊鎮浯文末也談及，阿富汗局勢動盪躍上國際媒體，透過電視畫面我們看到動亂之下民不聊生，也慶幸我們生處在和平的國度。金門是國共對峙時期，唯一曾遭受砲火猛烈攻擊的地方，60多年過去了，隨著解嚴，小三通開航，金門與廈門之間的交流日益頻繁，金門從迷彩的軍事前線變為多彩的觀光島嶼，但不變的是這座小島的人民對「和平」的堅持。
新聞來源為Newtalk 新頭殼