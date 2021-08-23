指甲出現條紋、白斑？營養師指常見５情況從飲食改善！

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嫚嫚營養師分享，日前媽媽的指甲出現狀況，變得容易斷脆、生長變慢、指間的肉也時常感到疼痛，各種動作都會出現不舒服，生活上受到很大的影響。經嫚嫚營養師評估後，發現應為鈣和B12缺乏問題，在建議及叮嚀下，媽媽每日補充500ml的無糖優酪乳及鈣片補充，經兩個月的調整獲得大幅改善。
指甲問題盡早檢查，未改善恐增感染風險！
嫚嫚營養師提醒，指甲不健康除了和營養有關，也有可能增加感染機會，例如腳底、腳趾就可能藏有細菌和黴菌，可能趁機入侵脆弱的指甲造成感染，不同腳趾的灰趾甲互相傳染就是個常見的例子。
指甲異常可從形狀和顏色作初步自我檢查，像是指甲泛黃、變綠、甚至變黑，或者出現變形、捲甲（捲起來、越來越小塊）等，都應多加留意，盡早檢查為佳，即便看似小問題也應積極改善，以避免後續更多麻煩的健康問題。
發現指甲問題盡早檢查，這樣吃有助改善！
除了疾病及感染問題外，嫚嫚營養師也分享５種常見與營養缺乏相關的指甲狀況，提供給民眾參考，包括了直條凸起細線、白色橫條紋、出現白斑或白點或是中間粗白線條、指甲凹陷變薄、指甲易脆裂。
直條凸起細線：
嫚嫚營養師表示，指甲出現直條凸起的細線，通常與人體老化有關，屬正常現象，可視作指甲長出皺紋。這樣的情況飲食建議多補充優質的蛋白質，因為蛋白質也是建造指甲的基本原料，攝取充足才有利正常生長。另外也要補充足夠的蔬果，增加指甲的抗氧化力及保水力。
白色橫條紋：
指甲若出現白色的橫條紋，常見可能是因為缺鈣或缺菸鹼素所引起，在飲食上就建議多補鈣，例如牛奶、羊奶、無糖優酪乳、無糖優格、芝麻飲、杏仁奶，建議早晚各喝一杯(240 ml)，而菸鹼素的補充可從乾香菇、雞肉的里肌肉、鯖魚補充。
白斑、白點、中間粗白線條：
指甲出現白斑、白點、中間粗白線條，通常可能是因為缺鋅、或是壓力過大所引起，缺鋅容易造成指甲生長變慢，壓力大會消耗體內鋅及維生素C，兩者皆不利於指甲生長。在營養攝取上會建議以牡蠣、南瓜子、奇亞籽、牛肉、干貝補鋅，維生素C則可從甜椒、綠花椰、番茄、木瓜、奇異果、芭樂中攝取。
指甲凹陷變薄：
指甲凹陷變薄的情況常見出現於缺鐵性貧血的族群身上，需注意同時補鐵及蛋白質。可從豬血湯、蛤蠣湯、紫菜蛋花湯、紅莧菜番茄豆腐湯補充鐵。
指甲易脆裂：
指甲若出現容易脆裂的情況，通常與缺鈣、葉酸、生物素(維生素B7)有關，建議可從鷹嘴豆、黑豆、綠豆、大紅豆、菠菜、韭菜、蕹菜、萵苣、紫菜補充葉酸，生物素則可從熟雞蛋、肉類、全穀類、核桃補充。在這嫚嫚營養師特別提醒以熟雞蛋攝取，避免生雞蛋，因為生雞蛋會有抗生物素成分，對此不利，需要避免。
也提醒民眾，發現指甲出現問題，應先檢查確認問題為何以利改善。在營養攝取、調整上，通常需要約1~2個月的時間，嫚嫚營養師也呼籲要堅持下去，才有機會改善指甲問題。