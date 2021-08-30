被速食耽誤的麵包店？麥當勞法式點心連甜點師也大讚

知名速食業者麥當勞的鷄塊、薯條、大麥克早已享譽全球，更是不分年齡層的日常用餐選擇，不過有不少網友發現，台灣麥當勞竟然也有推出法式點心麵包，雖然知名度較其他人氣商品稍低，甚至不少網友以為是麥當勞近期才推出的新品，但已在網路上獲得大量好評，連知名烘焙坊「給冷鴿手作甜點」創辦人、Youtuber拿拿摳也大讚其香脆的口感和超高性價比，影片一曝光馬上引發話題。





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▲Youtuber拿拿摳評測麥當勞全系列法點，向麥當勞放話將公正講評，結果竟出乎意料(圖片截自厭世甜點店Youtube)

× ▲Youtuber拿拿摳評測麥當勞全系列法點，向麥當勞放話將公正講評，結果竟出乎意料(圖片截自厭世甜點店Youtube)

網友迴響熱烈，紛紛留言表示，「吃過一個，個人覺得贏很多咖啡店的！」、「驚!!第一次知道麥當勞有賣麵包」、「配飲料整組還不用100??真的是打趴一堆咖啡廳欸，麥當當好佛」。





▲Youtuber拿拿摳評測麥當勞全系列法點，向麥當勞放話將公正講評，結果竟出乎意料(圖片截自厭世甜點店Youtube)

× ▲Youtuber拿拿摳評測麥當勞全系列法點，向麥當勞放話將公正講評，結果竟出乎意料(圖片截自厭世甜點店Youtube)

拿拿摳一次購入5款麥當勞McCafé法式點心麵包，一開始還對麥當勞放話，找自己試吃真是「天堂有路你不走，地獄無門你偏闖」，對於網友評價麥當勞是被速食店耽誤的麵包店大呼「怎麼可能？」沒想到吃完後驚為天人，口感酥脆、內餡量相當有誠意，甚至連肉桂捲的肉桂香都相當高級。拿拿摳認為麥當勞五款法點的表現在水準之上，銅板價格就能享用，同時也推薦McCafé的肉桂捲及巧克力榛果可頌，「這個競爭力很高誒，只要50塊！」





▲拿拿摳首推肉桂捲，盛讚肉桂捲香味很高級。 (圖片截自厭世甜點店Youtube)

× ▲拿拿摳首推肉桂捲，盛讚肉桂捲香味很高級。 (圖片截自厭世甜點店Youtube)

影片一推出即引發網友熱烈迴響，紛紛表示「之前看過其他網友推薦還半信半疑，但拿拿摳太真心了～～～」、「默默知道很久了~配黑咖啡超完美」此外，更釣出不少麥當勞員工現身說法，「身為麥胞看完已經有覺悟每天要多烤很多麵包了ㄨㄨ」、「這我們店裡賣很好，出爐的時候很香，我們自己也很常買」。



