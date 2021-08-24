台灣中醫藥科技再進化　5大元素全方位防護力

面臨即將開學，爸媽的心情是既期待又怕受傷害，期待可以過正常的生活，卻又擔心上學造成大群聚，寶貝在上學的途中和學校裡，能不能有個最萬全的措施來遠離COVID-19病毒呢？





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有個隱形金鐘罩，讓全家人都有保護力，相信這是每個人的期望。然而，國外正蔓延著各種變種病毒，染疫人數也攀升，令WHO的專家們憂心忡忡。台灣因為大家遵守防疫規範，疫情漸漸回穩；對於防疫，台灣的專家們也不遺餘力，不斷研發尋找各種幫助大家提升抵抗力的方法，期待不僅可以保護國人，更能幫助全世界。





國家中醫藥研發的方向是將新冠病毒入侵的致病機轉予以阻擋和抑制：減少病毒入侵細胞內的數量、阻止病毒的複製、減少細胞激素風暴的風險並減少肺部的破壞及降低肺纖維化。清冠一號就是個很好的例子。傳統的中醫藥加上生物科技技術，讓清冠一號紅到外國去。不過，清冠一號是藥品，由醫師開給染疫病人的處方籤，一般民眾不適合自己亂服用。曾有民眾看了新聞報導就去買藥材回家煎煮服用，結果連續腹瀉多天，醫師一再告訴民眾，不可自行服用清冠一號，必須由醫師診斷開立。





但是，預防重於治療，大家最渴望的是日常就能提升防護力，遠離病毒威脅。





令人振奮的是，近日在中醫藥的研發又有了大突破。中國醫藥大學校長洪明奇帶領科研團隊研究發現，單寧酸能夠雙重抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的主要蛋白酶和跨膜絲胺酸蛋白酶2，能抑制病毒活性。抗疫研究成果已刊登在知名期刊《美國癌症研究雜誌（American Journal of Cancer Research）》。嘉義長庚醫院中醫團隊研究也發現，台灣本土茶葉中「多酚羥基茶駢酚酮」結構物質（Theaflavin），可與武漢肺炎冠狀病毒結合，阻止病毒增生。研究登上國際SCI醫學期刊醫學病毒雜誌。





隨著生物科技萃取技術的進步，專家們將近幾年的研究成果，結合傳統中醫藥的智慧，研發出適合民眾在家吃、且攜帶方便的保健食品膠囊，富含抑制元素(單寧酸、豐富維生素C等抗氧化多酚成分)、被譽為「天然抗生素」的巴西綠蜂膠、防護元素(魚腥草、桑葉、薄荷葉、栝樓(根)、甘草、黃耆、金銀花)、滋補元素(紅茶萃取物(茶黃素)、靈芝子實體多醣、褐藻醣膠、酵母 β-葡聚醣)以及可有效突破病毒「脂質膜」並將其溶解的乳酸菌發酵物。不僅適合男女老少、而且連兒童、孕婦、素食者都可以吃。整個配比不僅能提升防護力，且添加了消化道的保養。





近來公共場所已逐漸開放，民眾都想要回歸正常生活，大家依然要謹守防疫規則，保持安全距離，也可以透過多元素保健品，讓自己多一層保護。不過也提醒民眾購買時須認明GMP藥廠生產、來源可靠的保健食品，確保食得安心。



