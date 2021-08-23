錯過暑假！5倍券經濟效益能有多大？中信金提關鍵所在

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對於何時會升息？她表示美國聯準會縮減購債，預計2023年升息是大家所知悉預期的， 台灣部分，由於無薪假及失業率仍在上升，勞動市場還沒有完全脫離疫情的影響，預估台灣央行今年利率政策仍將維持不變，明年則要看疫情穩定狀況，而新台幣兌美元匯率預期還是有走強機會，預估在27.7元至28.1元震盪。
另外，中信金也提醒市場不確定因素仍很多，也就是所謂「黑天鵝」，其中疫情仍是最大因素，疫苗施打及疫苗分配不均，恐導致病毒變異及供應不及，再來是通膨疑慮，但下半年會趨緩，還有美中地緣政治問題及中國大陸大規模整頓企業，金融市場可能會有些波動等，這些都值得留意。
至於政府預計最快10月再推出5倍券，她分析5倍券是政府要提升台灣內需產業的一個措施，估計大概會成長1200億元支出，對經濟成長率的貢獻大約是在0.4%至0.5%之間，但這5倍券對總體經濟創造效果的重點在於能否增加新支出，若只是取代一般支出，可能對刺激景氣的狀況，不如原先預期的這麼的好。
她說去年也有發3倍券，發放時點是在7月中，那時大概是零確診狀況，又正值暑假時間，民眾出遊意願，帶動旅遊餐廳等等回溫。但今年5倍券發放時點預計最快是在10月，暑假旺季已過去了，現在又還有零星確診案例存在，所以5倍券影響的程度及振興情況，還是要看到時候台灣疫情控制情況而定。