炒飯下鍋全黏在一起？內行曝「最後1招」：保證粒粒分明
炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，這道料理看似做起來相當容易，但其實要炒出米飯的香氣，甚至要粒粒分明更是讓許多人非常頭痛。近日，就有網友分享自己無論試過任何的炒飯方式都無效，炒出來的飯都是黏在一起，非常不好吃，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 05:30:00
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「想請問炒飯的話有沒有什麼新手撇步？自己怎麼炒就是黏，網路方法大概都試了，包括用隔夜飯炒、冷飯抓散、冷飯加蛋、冷飯加香油、冷飯小火預熱，甚至連大火快炒、油加多熱鍋等等方法全部嘗試過，但炒出來的飯都黏糊糊的，炒飯真的看起來簡單卻超難啊....」。
貼文一出，網友紛紛回應「只能使用最後一招了，先炒料，把料的『湯汁全收乾』，再丟飯」、「一定都是先炒料最後才倒飯喔，大廚都有教」、「所有的料都要分開炒完後備用，飯炒完最後才放醬油，翻炒一下就要起鍋了，以免整個糊在一起」、「蛋要先炒，快熟在加飯」、「料要先炒好，而且不要有湯汁最佳，飯最後丟，很多人都先下蛋就丟飯，最後放料才會炒太久過於濕潤」。
另外，也有內行婆媽透露「煮飯的時候水少一格，配料不要用高含水的食材，炒的時候大火炒」、「你的飯太濕也會是關鍵，炒飯的飯水可以少一兩格」、「煮飯的內鍋水不淹過手指」、「飯的問題，一開始煮出來的飯就要粒粒分明，之後怎麼炒都好操作」、「你的飯應該一開始就煮太軟，可以換煮長米，這種米本身就比較Q不容易軟爛」。（編輯：張嘉哲）