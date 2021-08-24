炒飯下鍋全黏在一起？內行曝「最後1招」：保證粒粒分明

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▲網友分享自己的炒飯總是會黏再一起，讓他相當困擾。（圖/廚藝公社）

先炒料，把料的『湯汁全收乾』，再丟飯

飯最後丟，很多人都先下蛋就丟飯，最後放料才會炒太久過於濕潤

煮飯的時候水少一格，配料不要用高含水的食材，炒的時候大火炒