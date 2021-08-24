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影／香菜會隱身術？爆笑「食物宗教戰爭」　你是哪一種？

▲同一道料理，人類喜好的食用方式卻有很多種。（圖／CFABC 鵝肉麵 授權）
▲同一道料理，人類喜好的食用方式卻有很多種。（圖／CFABC 鵝肉麵 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-24 13:00:00

食物跟我們的生活密不可分，有各式各樣的料理充斥在生活中，每個人對於菜餚的食用方式，和口味也都不一樣，甚至會因此分出派系。YouTube頻道「CFABC 鵝肉麵」利用自己觀察到的「特別食用喜好」，畫出一連串幽默的「食物宗教戰爭」動畫，一起來往下看看，有沒有講出你的心聲，而你又是哪一種信徒呢？

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▲香菜會隱身在菜餚中，讓人悴不及防，看到它被默默加在食物裡。（圖／CFABC
▲香菜會隱身在菜餚中，讓人悴不及防，看到它被默默加在食物裡。（圖／CFABC 鵝肉麵 授權）

「加不加香菜，老已是落伍的選擇題」，影片中「CFABC 鵝肉麵」表示，若有不喜歡的食物，看菜單點餐時就會自動避開它，但是不會有人把香菜寫在菜單上，餐點上桌之後才發現上面有香菜，對於恐懼香菜的朋友來說，那時候已經來不及了。這種情形也讓鵝肉麵幽默比喻：「喜歡香菜，但它太會隱身了。」


▲對於討厭的食物，秒跳過不會選錯。（圖／CFABC
▲對於討厭的食物，秒跳過不會選錯。（圖／CFABC 鵝肉麵 授權）



影片中還有像是「滷肉飯醬汁比例」、「吃麥片先加牛奶還是先加麥片」、「火鍋中的芋頭」、「加了大蒜的水餃」等，引起網友熱烈討論。鵝肉麵也歡迎大家留言，捍衛自己對食物的堅持，影片一出許多網友表示：「怎麼這麼有才啦！每個食物的比喻覺得好像荒謬又好像很合理」、「堅持咖哩不能不攪拌！」、「油蔥酥也會暪天過海」。（實習編輯：邱咨妤）


▲大蒜控吃什麼都愛加大蒜。（圖／CFABC
▲大蒜控吃什麼都愛加大蒜。（圖／CFABC 鵝肉麵 授權）

▶ 感謝授權： CFABC 鵝肉麵  
完整影片：https://youtu.be/TgMqzk-JHGU
IG：@crispyfriedabc  
FB：鹽酥的鵝肉麵

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