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美議員致函立陶宛駐美大使　讚不畏風險支持台灣

▲立陶宛允許「台灣代表處」設立遭中國各式報復。美國聯邦參議員克魯茲致函立陶宛駐美大使，讚賞立國不畏中國壓力堅定與台灣往來，強調美國盟友團結合作能更強而有力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲立陶宛允許「台灣代表處」設立遭中國各式報復。美國聯邦參議員克魯茲致函立陶宛駐美大使，讚賞立國不畏中國壓力堅定與台灣往來，強調美國盟友團結合作能更強而有力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-24 08:47:51

（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）立陶宛允許「台灣代表處」設立遭中國各式報復。美國聯邦參議員克魯茲今天致函立陶宛駐美大使，讚賞立國不畏中國壓力堅定與台灣往來，強調美國盟友團結合作能更強而有力。

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台灣與立陶宛關係迅速升溫，雙方規劃今年互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，是台灣在歐洲地區與中國邦交國首例，引發中國高度不滿。

為報復立國，北京日前召回中國駐立陶宛大使。此外，根據立陶宛媒體報導，「中鐵集裝箱」告知客戶將暫停8月底及9月一週一班直達立陶宛的鐵路貨運列車，立陶宛農林牧產品出口及原物料、零組件進口也面臨中方阻礙。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）今天致函立陶宛駐美大使普蕾皮特（Audra Plepytė），讚賞立陶宛即便面臨中國威脅與報復，仍允許「台灣代表處」的設立，且堅定支持台灣安全與繁榮。

根據克魯茲辦公室公布的信函內容，克魯茲在信中表示，台灣是民主、自由與經濟繁榮燈塔，這些價值與成功如同對中共威權無止盡的批評。北京致力侵蝕台灣外交與國安，中共官員也試圖系統性孤立台灣；為達成目的，他們不斷採用行賄或勒索等手段。

克魯茲無奈指出，中共雖因外交暴行被多國疏遠，但仍常常成功讓台灣在雙邊關係或多邊論壇中被排擠。

克魯茲說，促進立陶宛與台灣建立新經貿關係，能讓兩國人民都受惠。當台灣、立陶宛等美國盟友合力推進共享安全利益與繁榮時，大家都能更強而有力。但他提醒立陶宛，他們勢必會因為目前採取的立場，遭受中共持續性且大力的報復。

但克魯茲強調，不論是美國人民或是國會兩黨議員，他們都了解且感念立陶宛所承擔的代價與風險，願意提供立陶宛協助。

除克魯茲外，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、國務卿布林肯（Anthony Blinken）相繼在13日與21日致電立陶宛外長藍斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis），強調在面臨中國脅迫性作為之際，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定（ironclad）。（編輯：韋樞）1100824

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