台股早盤一度站回16900點大關 航運股依舊相對強勢
美股四大指數續漲，激勵台北股市今（24）日開盤沒多久就漲160多點，站回16900點大關，最高來到16904點，但之後漲幅縮小。權值股台積電為撐盤要角，早盤漲7元、漲幅逾1%，來到573元。鴻海漲1%、聯電漲1.7%。而今日盤面焦點依舊是航運股，包括新興、裕民、榮運、志信、中航、台航、慧洋、四維航漲幅在3到6%之間。
記者許家禎/台北報導
2021-08-24 09:37:09｜2021-08-24 09:38:42
美股道瓊指數23日上漲215.63點，或0.61%，收35,335.71點；那斯達克上漲227.99點，或1.55%，收14,942.65點；標普500指數上漲37.86點，或0.85%，收4,479.53點；費城半導體指數上漲85.51 點，或2.63%，收3,342.01點。
台北股市今日開盤漲88.79點，加權股價指數以16830.63點開出，隨後一度漲超過160多點，最高來到16904點，站回16900點大關，但之後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲7元、漲幅逾1%，來到573元。鴻海漲1%上下，來到108.5元。聯電漲1.7%，來到59.6元。
台股今日盤面焦點依舊是航運股，包括新興、裕民、榮運、志信、中航、台航、慧洋、四維航漲幅有3到6%之間。至於生技股部分，高端疫苗早盤在平盤上下游走、基亞同樣平盤附近，聯亞藥則漲5元，漲幅4%以上，來到126.5元。
保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股企業獲利與台灣經濟基本面仍相當亮眼，經濟部公布7月外銷訂單553億美元，年增率高達21.4%，創歷年同月新高，也是連續17個月正成長，預估8月外銷訂單可望達20.9%至24.2%的年增率；此外，台股企業獲利在下半年持續上修的趨勢並未改變，整體企業獲利成長將達50%以上，加上企業財報普遍優於預期，以及電子旺季加持，企業獲利強勁將持續強化台股基本面，中長期展望仍偏正向。