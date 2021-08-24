「抽油煙機下」用氣炸鍋！兒照做忘1點 下場慘變推進器
近年來「氣炸鍋」料理食材十分流行，相較油炸過後的食物，油脂減少許多，操作起來更是簡單迅速，深受不少主婦喜愛。近日，就有網友分享，他交代兒子使用氣炸鍋時，必須要在抽油煙機底下。怎料，兒子聽話照做，卻忽略一點，結果反而讓爸爸氣炸了，貼文一出也引起熱議。
記者許智超/綜合報導
2021-08-24 10:40:47
原PO在《爆廢公社公開版》表示，他交代兒子「氣炸鍋必須要在抽油煙機下使用」，沒想到兒子只記得他的要求，忘記女兒才剛煮完泡麵，就直接把氣炸鍋放在瓦斯爐架上，由於爐架剛用完仍是燙的，導致氣炸鍋放上去後直接「合體」，讓他看了又氣又無奈。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「以為是火箭推進器之類的」、「這下真的氣炸了…」、「你兒子是神救援，有理由換氣炸烤箱了」、「不用拔了啊，直接內崁式底座」、「看到照片時還沒看文，還在想這是新款電磁爐？」、「天到不能再天了…」、「笑死，新型氣炸鍋二合一」、「先生，卡榫幫您完成了」。
不過，也有不少人認為，「其實他有聽話，只是時間點錯了…」、「兒子沒有錯，聽話哈哈哈 」、「雖然兒子沒錯，但代表他要學習更細心才對」、「聽話的乖兒子」、「照你說的做沒錯啊，你也沒交代要先檢查火爐的冷熱，要這樣做，當初就應該再跟他說墊一塊鐵板，放到穩又沒意外，小孩聽話一板一眼就是這樣」。（編輯：許智超）