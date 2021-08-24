肉絲炒麵加「這蔬菜」超開胃！主婦每煮必秒殺：百吃不厭

關於麵條，每個人的做法不盡相同，有些人喜歡吃涼麵，有些人則偏愛熱呼呼的麵條，而「炒麵」便是最常見的料理之一，一般人都會直接搭配肉絲、青菜直接炒，近日搜狐就有一名主婦分享，自己每周都必做炒麵，她將肉絲炒麵加入「1蔬菜」，每次煮都會被吃個精光，雖然家常卻百吃不厭，且不僅食材準備容易，烹飪方法也很簡單省事。

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搜狐美食專欄《寶媽小廚》表示，做炒麵要想做得好吃，首先麵條的選擇很重要，剛煮完的麵條不要直接下鍋炒，要再把它過涼兩遍，一是避免炒的時候黏鍋，二則是沖涼以後就不會成坨。她並進一步分享，炒麵加入肉絲與

青椒

超開胃，不僅口感層次多，味道也很搭！大人、小孩都適合。

▲搜狐美食專欄《寶媽小廚》近日表示，自己每周都必做炒麵，她將肉絲炒麵加入「青椒」，每次煮都會被吃個精光，雖然家常卻百吃不厭！（圖／翻攝自搜狐號《寶媽小廚》）

《寶媽小廚》也不藏私傳授了烹飪撇步，方法很簡單，只有3步：

1、把肉洗淨後切成粗絲，再切入蔥花、薑末，並加入料酒1勺、生抽醬油2勺、白糖少許來提鮮，用筷子拌勻至汁吸收，再放入1勺玉米澱粉，用筷子拌勻，拌到肉絲起黏就可以了，醃5分鐘備用。





2、把青椒洗淨，對半切開，去掉辣椒籽，再把辣椒筋去掉，切成粗絲備用。





3、鐵鍋加油燒熱，放入肉絲，用筷子劃散，炒到肉絲變色，再加入適量醬油給肉絲提色，炒勻後放入青椒絲，大火翻炒三兩下，接著把青椒、肉絲先撥到一邊，炒鍋傾斜一點，將麵條下鍋，加鹽調味，再放適量醬油給麵條提色，然後轉中火，用筷子把麵條邊拌邊炒，最後再將青椒和麵條混合炒勻即可關火。





此外，《寶媽小廚》也提醒大家，麵條煮熟後一定要過水至涼，使其不發黏，這樣炒的時候才不會黏鍋，麵條也不會成坨；炒菜用的瘦肉絲，要用調味料和澱粉醃拌一下再使用，這樣才會入味、口感嫩；至於青椒的部分，千萬不要久炒，翻炒三兩下即可，否則炒久了軟塌塌就失去清脆口感，而若要讓這道炒麵的賣相更佳，也可以利用些許醬油調色。（編輯：許苡晴）



