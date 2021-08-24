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女友順利考上公務員！他扶持2年遭分手　「原因」超現實

▲有網友抱怨，自己陪女友準備公務員考試，沒想到考上後卻被提分手，原因更讓他傻眼。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲有網友抱怨，自己陪女友準備公務員考試，沒想到考上後卻被提分手，原因更讓他傻眼。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-24 12:07:08

不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗。不過，就有網友分享，他陪女友準備公務員考試，但沒想到女友順利考上後竟提出分手，「原因」更讓他崩潰，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《Dcrad》表示，他陪伴女友準備2年的公務員考試，也知道這段時間十分辛苦，因此他都會照顧對方的起居，幫女友買飯、分擔房租、按摩等，最終女友也順利考上公務員，卻向他提出分手，甚至還說「很多公務員的老公都蠻高社經地位的，你就只是在國營事業上班而已很沒面子」。

女友解釋，自己是怕傷害原PO，也知道這幾年很辛苦的陪伴她，再加上家人都希望她的另一半能有更好的工作，所以好不容易才鼓起勇氣說「現在條件差太多了」。但原PO認為，自己對女友的好從沒改變，忍不住說「怎麼可以一考上馬上變心」。

▲女友覺得自己都沒有認識到別的男生，甚至說「對她來說，我就是她的將就而已」，讓他聽了相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》
▲女友覺得自己都沒有認識到別的男生，甚至說「對她來說，我就是她的將就而已」，讓他聽了相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
怎料，女友卻說「當上公務員之後裡面也會有很多聯誼，可以認識到條件更好的男生」，也坦言這兩年都在忙考試，覺得都沒有認識其他男生，甚至對自己來說，原PO就是她的將就而已，這讓原PO難過直呼「有沒有好的建議，怎麼樣能讓她回心轉意呢？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「你現在挽回，就算留下來了也只是拖延時間而已，妳女友是真的還蠻現實的」、「她都說你只是將就了，麻煩請有點自尊心好嗎？」、「這種女朋友…還想繼續在一起？」、「怎麼看都是早就不愛的藉口」、「放手吧孩子，當兩年的工具不夠，還要當備胎等著回收嗎」、「你中威力彩…女友就不會說這種話了」。（編輯：許智超）

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