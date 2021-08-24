桃園民眾施打高端後猝死待釐清 股價午盤後急殺慘跌停
總統蔡英文昨（23）日帶頭施打高端疫苗，同時也有幾起施打後暈倒不適的消息，指揮中心昨日指出大多為暈針，不過今（24）日午盤傳出有桃園陸姓作家打高端後猝死，桃園市府表示死因尚需釐清，但高端疫苗午盤股價雪崩式下跌，12點過後還在盤上，但隨即下殺急跌，終場跌33元，來到304元，跌停作收。
記者許家禎/台北報導
2021-08-24 14:01:31
高端疫苗昨日開打，針對有部分民眾施打後暈倒，指揮官陳時中強調，大致上是暈針的情形，呼籲民眾在慢性病不穩定的狀況下，先停止不要打，第二個就是不要太緊張，這邊打過的人不少，本身打針幾乎是沒有感覺，針具發達、護理人員技術好。
而桃園市昨日有3人打完疫苗後出現不適，在送醫或觀察後均無大礙。不料今（24）日傳出住在桃園的陸姓專欄作家昨下午打高端疫苗後，今早身體不適送醫，經搶救無效宣告死亡。
針對這起因施打高端疫苗後猝死的案例，桃園市政府表示，已向指揮中心通報不良反應事件，詳細死因是否與疫苗有關，還需釐清調查。而高端疫苗今日以337元開出，早盤還在盤下，中午過後一度拉到平盤以上，但傳出施打疫苗不良事件後，股價急殺，終場跌33元，來到304元，跌停作收。
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