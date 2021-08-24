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房間整潔管不動！爸用「1物」讓小孩聽話收拾　萬人跪了

▲國外有網友抱怨，孩子總是在房裡吃東西，因此想出「一物」可以讓孩子乖乖收拾。（示意圖／取自unsplash）
▲國外有網友抱怨，孩子總是在房裡吃東西，因此想出「一物」可以讓孩子乖乖收拾。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-24 14:35:16｜2021-08-24 14:41:47

有些人喜歡在房間裡吃東西，因為食物的味道會吸引蟑螂、老鼠，但小孩又愛在房間裡吃東西，那該怎麼解決這個問題？對此，國外就有位爸爸分享，只要用「一小物」，保證孩子再也不會把食物帶進房間，甚至不會造成家庭衝突，貼文一出也引起網友熱議。

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綜合外媒報導，國外一位爸爸麥克亨特（Chad McHunt）在臉書表示，自己有兩個正值青春期的孩子，雖然他以前常念孩子們，要求不要在房間裡吃東西 ，並提醒孩子要把髒碗盤拿回廚房，甚至威脅「這樣的生活習慣會讓老鼠進房間」，但孩子們始終無動於衷。

▲麥克亨特買了一些黑米，撒在孩子的房間裡，讓人誤以為是「老鼠屎」。（圖／翻攝自《Chad
▲麥克亨特買了一些黑米，灑在孩子的房間裡，讓人誤以為是「老鼠屎」。（圖／翻攝自《Chad McHunt》臉書）
麥克亨特指出，他最後講到沒耐心，便打算給孩子們上一課。他先到有機超市買一些黑米，撒在孩子們的壁櫥裡、床底下，甚至他們的被子裡，因為黑米看起來就像老鼠屎，結果這招真的成功嚇到孩子，從此之後，他們再也沒有清理房間的困擾了。

貼文曝光後，至今獲得近9萬次分享，網友也紛紛留言狂讚，「哇…太厲害了吧」、「根本天才！」「好主意，我也來去買一些」、「太讚了吧，我明天就這樣做，小孩們請覺悟！」「噓！這方法需要保密」。另外也有人建議，「我女兒也是，直到我放了一隻假蜘蛛在她床上，她就再也沒有在房間裡吃過東西了」、「如果覺得黑米太貴、不想浪費，也可以把白米塗成黑色的」。（編輯：許智超）

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