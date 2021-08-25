嶄新信用卡體驗！國泰世華CUBE卡將回饋選擇權還給卡友

你的皮夾裡有幾張信用卡？一般來說，大部分信用卡的回饋方案，只針對特定類型的消費，不過隨著年齡、工作、生活型態甚至季節等因素，民眾的消費主力與習慣不斷在改變。舉例來說，許多人在疫情之前，暑假期間消費多以旅遊相關為主，但隨著疫情升級，在網購、外送上的花費，便成了主要支出。於是只好不斷辦卡，以滿足各種消費需求與回饋。不少人的皮夾裡，就因此被多張信用卡塞爆，每次出門都要帶這麼多卡，萬一皮夾遺失更是麻煩。





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觀察到卡友的消費需求相當多元，國泰世華銀行8月份全新推出的CUBE卡，就根據卡友的消費習慣及偏好，結合自家的網銀App及現有的小樹點(信用卡)回饋機制，設計出「玩數位」、「樂饗購」及「趣旅行」三大專屬回饋權益方案，滿足卡友食、衣、住、行以及育樂等各種生活面向需求。卡友只要透過網銀App就可以依照日常消費習性來選擇自己的權益，遇到特殊消費需求時，也能在網銀App簡單快速地自主切換權益，把選擇刷卡回饋的主導權還給卡友，從此出門只要帶一張卡就好，一卡可當多卡用，回饋更集中、更有感，開啟信用卡的全新使用體驗。





舉例來說，平常以餐飲或購物消費為主的卡友，就可以設定「樂饗購」方案，無論台灣及全球餐廳消費，甚至疫情嚴峻期間常使用的外送平台，都可享3%無上限的回饋，到康是美刷卡購買防疫用品及藥妝，更有高達9%回饋，而即將到來的國內各大百貨周年慶，當然也適用！





至於習慣在電商平台網購，或是喜歡使用數位串流平台享受影音服務的卡友，則可以在每月刷卡繳資費時，轉換成「玩數位」即可；疫情趨緩後，旅遊相關消費如訂房網站、國內租車、航空機票、旅行社及遊樂區等消費，記得切換到「趣旅行」方案。只要在消費當天晚上12點前切換，都來得及適用選擇的方案。想要哪種回饋方案，自己決定，只要一張信用卡，就能用得很有自己的個性！





提到傳統的回饋方式，卡友最怕搞不清楚自己到底還有多少點數，常常忘記拿來折抵，結果回饋點數放到過期。而國泰世華推出的小樹點(信用卡)，1點就等於1元！每筆刷卡後，就能在網銀App上即刷即折，累積的點數不必等到每個月結帳後才能用來折抵帳單。此外，刷卡回饋的小樹點(信用卡)完全沒有門檻，刷多少就回饋多少，對卡友而言更有感、使用上也更有彈性。





▲每次刷CUBE卡後，就能在網銀App上立即用點數折抵消費。（圖／國泰世華銀行提供）

現代人手機一刻不離手，因此國泰世華也表示將持續在網銀App不定期推出限時優惠，就像是裝在手機裡的驚喜大禮包。此外，即日起至2021年12月31日前，凡新戶完成核卡且核卡90日內成功申辦電子帳單，並完成一般消費刷3筆且每筆新台幣888元以上，就能另外獲得首刷禮500點；無論新舊卡友，只要在2021年11月30日前，一般消費刷卡累積滿新台幣20,000元，皆能獲得早鳥滿額禮300點。是時候好好整理自己的皮夾，只要一張信用卡，好好享受專屬自己的消費生活了！





