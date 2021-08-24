北市確診數再+0　衛生局公布1例新北確診足跡

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，其中過去曾是疫情重災區的台北市，近日來多次本土確診數「+0」。而根據防疫指揮中心公布的資訊顯示，北市今（24）日確診數也是掛0。台北市衛生局下午也暫停召開防疫記者會，而透過新聞稿的方式，公布1例境外移入確診案例，以及1例新北市確診個案的北市足跡。





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衛生局表示，22日一名新北市確診案16040確診個案，15日晚間10時5分至30分，搭乘39號公車從台北車站至龍門街口。衛生局說，該確診個案感染源尚待釐清，個案曾搭乘的39號公車也已完成清消。而根據防疫指揮中心公布的1例境外移入案例，衛生局強調，該確診案例從日本入境，入境之後隨即入住防疫旅館，入住時的PCR檢測陽性確診，目前已經入住醫院進行治療。





臺北市政府衛生局提醒，中央宣布自8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，民眾外出仍須配戴口罩，前往公共場所落實勤洗手、減少用手觸碰眼口鼻，平時應減少不必要活動或集會並避免出入人潮擁擠或高感染傳播風險場域，如有不適症狀請儘速就醫，二級疫情警戒，仍應主動積極配合各項防疫措施，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。



