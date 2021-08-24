以色列開打追加劑近1個月　傳染率重症率都見下滑

（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）官員和科學家表示，以色列推行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑施打計畫不到1個月，就看到被變種病毒Delta快速傳播推高的傳染率和重症率有下滑跡象。
6月Delta變種病毒侵襲以色列之際，以色列人才正要開始享受身為全球施打疫苗前幾快國家的成果。由於經濟開放、多數限制鬆綁，Delta來襲之後，以色列原本單日確診只有個位數、零染疫病逝的防疫成就頓時破功，暴增到上週單日7500人確診，600人重症住院，單是上週這1週就有150多人病逝。
7月30日起，以色列開放60歲以上民眾施打輝瑞／BNT（Pfizer/BioNtech）第3劑，開全球先河。8月19日以色列再將施打範圍擴大到40歲以上、至少5個月前打過第2劑的民眾，並宣布施打年齡可能繼續下降。
60歲以上已接種的民眾基本傳染數在8月13日左右開始穩定下滑，現在已降到1以下，也就是說，每個感染者現在只會把病毒傳給不到1個人。
科學家說，追加劑對傳染率有影響，但其他因素也可能促成傳染率下降。
以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Instituteof Science）科學家西格爾（Eran Segal）表示：「數字還是非常高，有改變的地方在於，感染率以及重症案例大增的情況已經減緩，疫情擴散的速度也見下滑。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1100824