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日本東北特色展落腳華山未來市！職人魂滿注創意工藝品中

▲日本東北地方特色物品展，落腳台北華山園區未来市。（圖／葉政勳拍攝）
▲日本東北地方特色物品展，落腳台北華山園區未来市。（圖／葉政勳拍攝）

財經中心／綜合報導

2021-08-26 11:00:00

疫情期間民眾不敢出國玩，為了一解大家的「思日情怯」，業者特別引進日本東北地方特色物品展，落腳台北華山園區未来市，從8月20日起，一直到9月16日為止，進行為期28天的展覽，短短開展幾天，就已經吸引大量的民眾前往欣賞職人手藝。

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這次的日本東北特色展，集結了日本東北6個地區的「特色工藝品」來台展售，讓民眾可以一睹職人創意工藝。日本東北地區，具有親切且獨特的自然風景， 這些風景孕育了當地特有的人文，在這個地方居住的東北職人們，從大自然中獲得啟發， 不僅將自己對故鄉的熱愛投射到作品中，日復一日專注地製作著每一件商品，這些創意工藝中，還有意義深遠的故事以及職人的堅持。

▲日本東北地方特色物品展，落腳台北華山園區未来市。（圖／葉政勳拍攝）
▲日本東北地方特色物品展，落腳台北華山園區未来市。（圖／葉政勳拍攝）
以日本東北最北部為例，這次原汁原味搬來八戶南部裂織工藝，所謂的「裂織」是過去職人將古布拆成線，重新編織利用，透過直橫紋路交錯，營造出特色藝品。另外還有300多年傳承歷史的「小巾刺繡」，經國創意改良，將青森的花草自然染色而成的棉線綉出繽紛的四季變幻。

▲「裂織」是過去職人將古布拆成線，重新編織利用，透過直橫紋路交錯，營造出特色藝品。（圖／葉政勳拍攝）
▲「裂織」是過去職人將古布拆成線，重新編織利用，透過直橫紋路交錯，營造出特色藝品。（圖／葉政勳拍攝）

再往南一點，參觀腳步來到秋田，特色秋田杉細緻的木質紋理，舒服、輕盈的手感，搭配職人的藝術加工，簡單樸實的器皿，卻為餐桌增添優雅氣息。不只秋田杉，還有日本山櫻製成的收納盒，保留天然樹皮顏色變化，提升整體生活質感。

▲細緻的木質紋理，舒服、輕盈的手感，搭配職人的藝術加工，化為簡單樸實的器皿。（圖／葉政勳拍攝）
▲細緻的木質紋理，舒服、輕盈的手感，搭配職人的藝術加工，化為簡單樸實的器皿。（圖／葉政勳拍攝）

另外，在岩手，還有一群熱衷鐵器的職人，為了實現人與巧思的結合，將傳統工藝創造出符合現代生活的價值，以鐵瓶為例，他們的作品簡樸大方、乾淨俐落，適用於各個生活場合。

▲傳統工藝在職人的創意下、打造出符合現代生活的價值，作品簡樸大方、乾淨俐落，適用於各個生活場合。（圖/葉政勳拍攝）
▲傳統工藝在職人的創意下、打造出符合現代生活的價值，作品簡樸大方、乾淨俐落，適用於各個生活場合。（圖／資料照片）
甚至這些擁有多年經驗的職人，也會透過工藝結合，孕育出更豐富的作品，像是南部鐵器與裂織工藝巧妙結合，就成了幽靜且具有濃厚文青風格的創意風鈴，也是不少收藏者指名入手的商品。

另外，這次展覽也有很多風格強烈的創意產品，像是山形縣，自古以來就是纖維的產地，在這裡有職人用獨自開發的素材，將難以編織的原料製造成形，變成獨具特色的卡夾、包品，時尚中又獨樹一格，相當吸睛。木頭工藝品也沒有缺席這次的展覽，以木工聞名的山形縣天童市，專業匠人就把高度精密的木材加工，研發各種創新產品。

▲職人用獨自開發的素材，將難以編織的原料製造成形，變成獨具特色的卡夾、包品。（圖／葉政勳拍攝）
▲職人用獨自開發的素材，將難以編織的原料製造成形，變成獨具特色的卡夾、包品。（圖／葉政勳拍攝）

值得一提的是，這次展覽還有藍染工藝的呈現，純白布料上，由人工親手染就而成，淺藍色澤蘊含絲絲柔光，不僅擁有絕佳觸感，每一件商品還寓含帶給人們幸福與健康的祝福。此外，日本職人手工玻璃工藝也在這次展覽中亮相，簡單的綴飾，卻富含深意。

另外，日本傳統的「玉虫塗」工藝品，也能在這次展覽上看見，發源於仙台的漆器工藝品，透過以豔麗反光顏色和光澤為特徵的玉蟲塗，打造輕巧又富視覺效果的藝品，不僅在實用與美觀上兼具，職人的點綴下，也成了收藏與送禮的首選。而講到輕巧的漆器，一直是日本人生活中不可或缺的一員，輕便攜帶，還可以享受經年累月的變化，也因此這次展覽囊括各類商品，希望讓漆器走入平常生活，打開台灣民眾新生活方式的大門。

▲日本傳統的「玉蟲塗」工藝品，以豔麗反光顏色和光澤為特徵，打造輕巧又富視覺效果的藝品。（圖／葉政勳拍攝）
▲日本傳統的「玉虫塗」工藝品，以豔麗反光顏色和光澤為特徵，打造輕巧又富視覺效果的藝品。（圖／葉政勳拍攝）
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