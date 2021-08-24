普渡供品易壞？他反曝40年前「詭異1事」：沒拜的才餿掉
8月22日是農曆7月15日，是一年一度的中元節，民眾都會在這天祭拜好兄弟，祈求順遂平安。對此，就有網友好奇，「為何早上9點煮的白飯拿來拜祖先，到晚上吃已經壞掉了？」貼文一出也引起熱議，其中有位網友還分享40多年前的靈異事件，「沒祭祖的粽子全都餿了」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 17:26:09
原PO在臉書社團《家常菜》提出疑問，「為何早上9點煮的白飯拿來拜祖先，到晚上吃已經壞掉了？平常也不會壞…」，有一派網友認為是因為「祖先有來吃」，而另一派的人卻覺得是「天氣太熱了」，這個問題也吸引500多人回應，其中還有人分享40多年前的靈異事件。
該名網友表示，媽媽當時幫同住的姑丈一起綁粽子，等到煮好後，母親綁的粽子就放家裡的供桌上拜，而姑丈因信奉「日蓮教」，所以就把粽子放在供桌的後方，結果到傍晚時，姑丈回家卻發現粽子全酸掉了，奇怪的是，媽媽祭祖的粽子全都沒事，讓人感到十分詭異。
兩派網友看完仍保持不同意見，「今年特別有感，拜過的肉全都不新鮮」、「水果直接從中間壞掉」、「餅乾拜過後再拿來吃整個口感都不酥脆了」、「7月份的東西容易壞，尤其是拜過的」、「這種天氣什麼食物都很容易壞」、「太熱了啦…不要亂想」、「任何東西放超過4小時在外面，都會壞掉」。
事實上，根據行政院食品安全辦公室曾解釋，祭拜時為了方便好兄弟「享用」供品，多數民眾會將盛裝食品的容器、包裝打開，食品長時間在高溫下曝曬，微生物快速滋生，自然容易腐敗變質，倘若沒有充分加熱並儘速食用，很容易就會發生食品中毒，因此一定要處理乾淨後再食用。（編輯：許智超）