提高投資收益　新光人壽續加碼投資等級債及績優股

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新光人壽也持續推動外幣保單及價值型商品銷售，以外幣保單投資海外固定收益獲取穩定利差、優化資產負債配合、維持新契約價值利潤率及累積合約服務邊際（CSM）。今年上半年外幣保單初年度保費達168.7億元，占初年度保費比重77.0%。初年度等價保費（FYPE）為85.3億元，FYPE/FYP比率自去年同期36.7%提升至39%；負債成本較去年下降4 bps至3.79%。
至6月底，新光人壽總投資金額3兆2063億元，不動產占比6.8%，投報率4.9%；擔保放款占比1.3%，投報率1.7%；保單借款占比3.4%，投報率5.5%；國外股票占比1.2%、國外固定收益62.6%，合計投報率3.8%；國內固定收益占比11.2％、國內股票占比7.5％，合計投報率4.5%；現金占比6.1%，投報率0.2%。
展望未來投資策略，新光金表示，每日監控市場訊息，並嚴控市場、信用、作業3大風險，以快速因應市場變化，並以多樣化資產配置包括股票、信用、外匯、不動產、放款等，透過海外投資以分散風險及提高收益率，其中，將持續投入投資等級債券，增加固定息收，並布局趨勢向上且獲利成長的績優股。
至於新光銀行上半年合併稅後淨利達30.6億元，較去年同期提高3.4%，放款餘額達6892.9億元，年初至今成長5.5%；消金業務成長強勁，年初至今成長7.6%，主要是因房貸及其他消貸放款年初至今分別成長8.3%及9.3%。新光銀行將持續在嚴謹風險控管下，均衡發展企金及消金放款，全年放款成長目標為8%。
新光銀行存款餘額亦較2020年底增加8.4%，達9869.2億元，且活存比由2020年底44.6%提升至45.3%，有利降低資金成本。隨著存款利率重新訂價及存款結構優化，第2季存放利差較前一季提升2 bps至1.67%。第2季淨利差為1.24%，與前一季水平相若。
上半年新光銀行財富管理收入達12.9億元，年成長5.4%，主要銷售動能來自基金，其手續費收入較去年同期成長46.6%。新光銀行表示將聚焦投資類商品，並搭配分期繳及外幣保單，提升財富管理收入。