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無人大樓傳出哭泣聲！男星、工作人員不敢1人上廁所

▲《鬼門》選在荒廢建築物拍攝，每到夜間都會傳出哭聲。（圖／采昌）
▲《鬼門》選在荒廢建築物拍攝，每到夜間都會傳出哭聲。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-24 22:00:00

農曆鬼月壓軸強檔片《鬼門》，為了給觀眾臨場感滿分的沉浸式體驗，特別選中一處荒廢已久的建築物拍攝，而這棟廢棄建築中的廁所，還傳出莫名的淒涼哭聲，嚇得大家得要結伴才敢上廁所。導演沈德根直呼：「選擇廢棄建築作為拍攝場地，真的無法用言語來形容，實際上去那邊一看，真是淒涼得跟鬼一樣的建築。」

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《鬼門》不僅場地詭異，更因為當時是在12月的寒冬中拍攝，氣溫一度降到零下20度，不僅汽車發不動，廢棄建築物也沒有電，許多拍片設備鬧罷工，發電機發不動，攝影機電池也凍結，必須用暖暖包暖化電池。

▲▼金剛于首度挑戰拍鬼片。（圖／采昌）
▲▼金剛于首度挑戰拍鬼片。（圖／采昌）
▲▼金剛于首度挑戰拍鬼片。（圖／采昌）
男主角金剛于表示：「金素慧、李政衡、洪珍基三位演員，都在寒冷的天氣中受了不少苦，像是突然被嚇到，或是跑著跑著就摔倒。」他因此準備護具給三位演員，分發暖爐、暖暖包給工作人員，讓眾人感謝直呼：「金剛于本身就是一個暖暖包！」

對於生平首度演出恐怖片，就獻給了《鬼門》的金剛于表示：「雖然起步有點晚，但因為是加入很多新嘗試的作品，所以感到欣慰。從劇本開始就很有意思，而且很有緊張感。」尤其今年適逢艱困的疫情期間，他先後演出愛情片《今天決定我愛你》、驚悚片《迴憶》，以及恐怖片《鬼門》，在如此困難的情況下，他感慨說：「演戲是我的職業，也是我的宿命。」

他更對疫情期間去電影院發表看法：「韓國電影因為疫情，情況似乎都不太好，這也讓我產生責任感，希望韓國電影都能大獲成功。觀眾過去沒有經歷疫情，現在可能對去電影院看電影產生疑慮，但事實上電影院算是安全的。因為戴口罩，而且不走動，也不能吃東西與交談，如果觀眾良好地遵守防疫規範，還是可以安心地觀賞許多好電影。」 《鬼門》8月25日與南韓同步在台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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