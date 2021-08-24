無人大樓傳出哭泣聲！男星、工作人員不敢1人上廁所

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男主角金剛于表示：「金素慧、李政衡、洪珍基三位演員，都在寒冷的天氣中受了不少苦，像是突然被嚇到，或是跑著跑著就摔倒。」他因此準備護具給三位演員，分發暖爐、暖暖包給工作人員，讓眾人感謝直呼：「金剛于本身就是一個暖暖包！」
對於生平首度演出恐怖片，就獻給了《鬼門》的金剛于表示：「雖然起步有點晚，但因為是加入很多新嘗試的作品，所以感到欣慰。從劇本開始就很有意思，而且很有緊張感。」尤其今年適逢艱困的疫情期間，他先後演出愛情片《今天決定我愛你》、驚悚片《迴憶》，以及恐怖片《鬼門》，在如此困難的情況下，他感慨說：「演戲是我的職業，也是我的宿命。」
他更對疫情期間去電影院發表看法：「韓國電影因為疫情，情況似乎都不太好，這也讓我產生責任感，希望韓國電影都能大獲成功。觀眾過去沒有經歷疫情，現在可能對去電影院看電影產生疑慮，但事實上電影院算是安全的。因為戴口罩，而且不走動，也不能吃東西與交談，如果觀眾良好地遵守防疫規範，還是可以安心地觀賞許多好電影。」 《鬼門》8月25日與南韓同步在台上映。
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