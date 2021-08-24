竹科都沒有炒股大戶？內行抖關鍵：炒「這個」比股票還賺

新竹科學園區是全台平均收入最高的地區，園區內的工程師，薪水一個比一個高，不過這些「科技新貴」除了高薪，也會得到大把分紅的股票；對此，就有網友好奇「竹科人有錢，又有一堆消息，為何都沒有炒股大戶」，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「為何竹科都沒有炒股大戶？」為題發文，表示常常聽聞市場有「嘉義幫、虎尾幫、台北有凱基、新北有永寧哥、南部也有一群傳產大戶」，但他強調，「各位別忘了，全台灣平均財富最高、產值最高的地方是在『新竹竹科』啊」。





原PO接著說，那既然如此，為何新竹竹科都沒有市場傳聞的大戶身影，「這完全不合邏輯吧？真要炒起來，竹科人有錢，又有一堆消息，應該以潛力把股票炒到翻掉吧？難道做電子業的都很務實，厭惡炒股」？





▲竹科工程師們除了高薪，也有分紅股票，就有網友好奇「竹科人有錢，又有一堆消息，為何都沒有炒股大戶」。（示意圖／取自pixabay）

不過，也有網友表示，「元大竹科啊，隔日沖大戶」、「元大竹科很猛啊」、「不是每個大戶都高調，有些大戶不會讓你知道他有炒股」、「凱基-竹科很猛」、「兆豐新竹」、「怎麼沒有？去上櫃公司老闆辦公室，桌上幾個螢幕都是K線圖」、「明明就有，還有的是公司內部專門開會討論股票的」、「竹科做美股比例高」。





另外，還有網友指出，「竹科都在炒房啊，比股票賺還快，風險更低」、「竹科都在炒房」、「去看一下房價趨勢，你就懂了」、「朋友竹科人已經買4間房，正在看第5間」、「竹科都是六日放假去看房子」、「竹科上班忙，所以都炒房為主」、「竹科都直接炒房了，誰跟你炒股」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



