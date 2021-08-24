衝數位五倍券使用率　經濟部擬規畫數位標章

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另一方面，政院官員也透露，今年重點在於家戶綁定及提高辨識度，不僅讓數位券可比照紙本券能「集資」，也能享受店家給予的五倍券優惠，藉此提升民眾參與誘因，初步設計使用「數位標章」供店家辨認，因開發專屬App時程恐趕不及。
模式與去年類似，數位券綁定將採信用卡、電子票證及行動支付3種形式，初步規劃只要完成綁定，就能取得「數位標章」，可於消費時出示，店家看到便可快速確認，安心提供相關加碼優惠。
據瞭解，「數位標章」目前僅完成初步規劃，後續還有很多配套流程要設計，像是如何確保在五倍券額度用完時，能適時將「數位標章」撤回，以及銀行或支付業者若無法以APP呈現數位標章，將如何改以其他方式進行等。
王美花指出，後疫情時代，民眾會想減少彼此接觸，現在正是推動數位消費的時機點，經濟部已與相關支付業者、電子票證業者交流，所有人對推廣數位券都表達高度興趣，民間官方會一起努力來推，但還在設計，還沒有定案。
另外，王美花指出，文化部、農委會等皆配合五倍券推出加碼方案，經濟部則會站在五倍券基礎之上，給予餐飲業者數位加碼優惠，包括糕餅業、夜市攤商等，不過，還需要跨部會討論，確認各部會加碼額度，定案後會向外界完整說明。