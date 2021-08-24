初秋「6星座」好運爆棚！這1位工作超順利　有望升職加薪

進入初秋，雖然秋老虎依然發揮它的熱情，但氣候漸漸會變得秋高氣爽，然而，這段時間會有哪些星座因此受惠而活力四射、收穫好運呢？塔羅牌艾菲爾老師就公佈了上榜的「6個星座」，並且給出「12星座」的「秋高氣爽」關鍵詞，也別忘了分享給上榜的家人、閨蜜，一起活力四射、收穫好運！





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▲初秋好運到，塔羅牌艾菲爾老師分享了6星座好運爆棚，並給出12星座的「秋高氣爽」關鍵詞。（示意圖／取自pixabay）

× ▲初秋好運到，塔羅牌艾菲爾老師分享了6星座好運爆棚，並給出12星座的「秋高氣爽」關鍵詞。（示意圖／取自pixabay）

十二星座初秋【秋高氣爽】關鍵詞

白羊【呼風喚雨】、金牛【恢復元氣】





雙子【靈感爆棚】、巨蟹【釋放壓力】





獅子【不再憂愁】、處女【好事成雙】





天秤【意外偏財】、天蠍【擺脫霉運】





射手【順風順水】、魔羯【獲得肯定】





水瓶【眉開眼笑】、雙魚【美夢成真】





【活力四射】





處女座





戰鬥力爆表 能量滿滿





這個秋天，處女座迎來火星造訪命宮，整個人戰鬥力破表、能量滿滿，這段期間你的能力以及執行力將達到前所未有的巔峰，就連貴人也是一籮筐的隨侍在側為你提供所需要的資源，如果有放在心裡很久的願望、籌劃已久的工作、想要對誰告白卻苦無機會，好好計劃一下該怎麼去執行，儘管放開手去勇敢去爭取，天助人助加上自助，你會在這個秋天心想事成。還不認識有助自身積極有活力，讓事業功名獨佔鰲頭的「魁星踢鬥」嗎？





射手座





仿若新生 順風順水





這個秋天，逆行天王在射手座的工作宮發揮力量。過去的大半年里，你身邊的小人與豬隊友總是陰魂不散，工作上扯你後腿、讓你背黑鍋，生活上則有詐騙事件發生，好在，象徵革新力量的天王星為你趕跑小人與霉運，你整個人徬若新生，做起事來順風順水，就連呼吸都讓你覺得空氣里充滿鮮甜。上級主管終於肯張開眼睛看見你的努力與才華，你得以升職加薪並且大展拳腳，未來一片光明。





白羊座





呼風喚雨 過關斬將





這個秋天，火星進駐白羊座的工作宮位，過去的大半年來你一直感覺力不從心，即使有許多好的想法也缺乏可以落實的契機與資源，如今進入初秋，火星為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到上級領導的賞識，得以在工作職場上呼風喚雨，與戰神等級的同事組隊過關斬將，贏得眾人矚目、籌備已久的專案項目。或是有貴人牽線以更好的條件跳槽到你夢寐以求的公司一展宏圖。





【收穫好運】





天秤座





意外偏財 浪漫戀曲





這個秋天，金星與天王星攜手為天秤座帶來滋養的能量與財富，受到金星光環加身，你的個人魅力與桃花運在此時爆棚大開，你有滿腔的浪漫情懷，加上亮眼的吸睛外表，容易結識優質對象與你共譜戀曲。逆行的天王星為你帶來神來一筆的意外之財，你會突然迎來不少合作專案、工作邀約、創業計劃，你的帳戶一下子就湧入大筆資金、薪資酬勞、甚至是合作的抽傭分潤，就連買個彩票都能中獎連連。





金牛座





壓力緩解 恢復元氣





這個秋天，金星照看金牛座的奴僕宮。在過去有一大半的時間里，你也許歷經職場上的人事變動、同事相繼出走丟出的工作量、無法扛起責任的領導要你幫忙出主意，讓你不得不在工作崗位上力撐，壓力纏身而讓身體出現小毛病、或是久病不癒的慢性疼痛，如今，金星回歸帶來守護你的力量，工作上的壓力會因為新血加入或領導換人而得到緩解，你將有機會得到喘一口氣的時間，好好的修養生息，讓身體恢復元氣，而你也可以在冬季來臨前預約一個全面的身體檢查，為你的身體進行一場保養計劃。





雙子座





靈感爆棚 橫空出世





這個秋天，雙子座的玩樂宮有火星注入活力，過去有段時間裡，若你是從事創意、創意、娛樂、藝術、寫作方面的工作，你可能感到有些生無可戀缺乏刺激，端不出任何你能拿出手的作品，好在，你與生具來能言善道的能力，加上此時的創意能量爆棚，好好把握這段時期，你也許會產出空前絕後、前無古人後無來的作品，突如其來的橫空出世驚艷所有人的目光，這個秋天，請做好享受人生到達巔峰的準備吧！（編輯：郭佩蓉）





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