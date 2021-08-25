239萬元起，The New Land Rover Defender 90正式上市！

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回首Defender車系發展歷史，至今已長達73年。始於1948年，阿姆斯特丹車展所發表的第一款Series I，於此同時傳奇篇章正式展開。1953年，特製化的State Review Land Rover巡禮車成為英國皇室御用座駕，確立其英倫頂級品牌的地位，1958年持續針對外型設計與動力系統升級優化的Series II車系問世，並於1969年因應海外市場法規需求修改原先頭燈位置，調整後往車頭兩翼移動的頭燈造型奠定了往後Defender在世人心中經典且不可抹滅的產品意象。
1971年融入革新設計語彙的Series III車型誕生，並於1976年突破100萬輛量產的輝煌紀錄。1979年後的Series III車系，導入恆時四輪傳動系統與中央差速鎖定裝置，並以來自Range Rover的線圈式彈簧取代傳統葉片式設定，搭配引擎與變速箱等優化工程，讓全地形性能獲得飛躍性的提升。1990年，將原先家族車系的命名方式，正式改以英吋軸距分類車型，並以Defender 90、110、130命名。
至2015年，Defender達成量產200萬輛的輝煌里程碑，2016年1月29日，最後一輛Defender於Solihull生產線下線，為長達68年的傳奇歷史劃下精彩句點。2019年法蘭克福車展New Land Rover Defender正式發表，全新進化的Defender完美接軌新時代造車工藝，以驚人的越野實力現場征服42度極限陡坡，霸氣駕臨 21 世紀。
he New Land Rover Defender 90 擁有不可錯認的三門經典外型，現代設計語彙重新雕塑更為完美的車身比例。透過簡約俐落的線條，傳承Defender方正外型，並巧妙的保留了包含圓形頭燈、側開式後尾門、備胎以及不可錯認的 "Barrel Side" 桶型線條等設計元素，在全新的設計語彙之下，完美的與經典致敬。此外，針對不同機能的使用需求，原廠提供包含都會套件、鄉村套件、探險家套件、冒險套件共4款風格機能套件供消費者選配，使New Land Rover Defender 90面對不同使用環境依然能保持最高的機能性。
車室空間採5人座設定，2,587mm的軸距創造與The New Land Rover Defender 110車型近乎相同的乘坐空間舒適表現。雙前座座椅搭載粒面皮革與6項電動調整功能，包含四項電動腰靠與椅背傾斜，提供駕駛人良好的駕駛坐姿。後排座椅可40:20:40分離式傾倒，兼容乘坐空間與載物收納需求，以靈活且多變的空間機能滿足日常生活與戶外探索的各種需求。此外，90車型擁有全車系唯一可供選配的折疊式帆布車頂，提供消費者獨有的風格品味座駕。
中控台11.4吋曲面資訊觸控螢幕搭載集團最新Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，結合12.3吋虛擬儀表，提供駕駛人便捷且快速的操作體驗。全面標配ClearSight電子車內後視鏡，透過車尾高解析監控鏡頭，提供的清晰車輛後方視野，結合360° 3D環景顯影功能，為駕駛者帶來最全面的行車視野。
全新車體結構，成就全地形王者根本資質
基於全新D7x平台所打造的全鋁合金單體式車身結構，相比傳統車體結構提高三倍剛性，車體最大承載能力達6.5噸，靜態車頂可承重300kg，動態則為118kg，懸吊系統亦可承受7噸的衝擊力道，輕鬆穿越任何艱難險峻地形。
底盤結構採前鋁合金雙A臂、後一體式多連桿的配置，結合四輪完全獨立的懸吊設計，可針對不同起伏路面優化輪胎與地面的最大接觸面積並有效維持車身平衡。車身採前、後短懸設計，強化車輛穿越地形的能力，搭載選配升級的氣壓避震後更可提升至最大進入角38°、穿越角31°、離去角40°、涉水深度最深90cm的驚人越野能耐。
Defender搭載Land Rover先進越野科技Terrain Response 全地形反應系統、ClearSight底盤透視科技與360° 3D顯影與後視鏡等功能，提供駕駛人360° 無死角的行車視野，充分掌握地面資訊，攻克每一險峻路段。亦可選配進階越野套件，升級包含ATPC 全地形行進控制系統、Terrain Response 2 第二代全地形反應系統、可調式地形反應系統，更能進一步優化車輛越野性能，應對極端非鋪裝路面更具主宰力。
全新動力搭載48V輕油電系統，輕鬆攻克各種艱困路面
The New Land Rover Defender 90搭載Ingenium 3.0L直列六缸渦輪增壓柴油，可提供249PS的最大馬力與570NM最大扭力，自1250~2500轉即可輸出峰值扭力透過8速手自排變速箱與全時四輪驅動系統徹底釋放，充沛動力得使車輛輕鬆攻克各種艱困路面。
首次搭載48V MHEV輕油電系統可於車輛起步時驅動皮帶式整合發電機(BiSG)提供最多142.5NM的扭力輔助加速，藉此降低油耗與減少引擎起步時的負擔，7kw電子機械增壓器(eSuperCharger)則減少引擎2000轉以下的動力遲滯，為車輛帶來更平順且寧靜的駕馭體驗。在48V MHEV輕油電系統的挹注之下，The New Land Rover Defender 90同時可減少最多6g/km的碳排放與能源效率1級的優異節能表現。
he New Land Rover Defender 90 標配多項先進主被動安全防護系統，包含雙前座正、側面與車側全尺寸氣囊、駕駛注意力監視系統、Clear Exit乘客下車監視系統與後方車流警示、後方碰撞警示、ACC主動式定速巡航含車流排隊功能、BSA盲點輔助系統、DSC循跡動態穩定控制系統、AEB自動煞車輔助系統、HDC陡坡緩降控制與上坡起步輔助功能、LKA車道維持輔助系統、TPMS胎壓偵測系統，煞車系統部分則包含全地域四迴路ABS煞車防鎖死系統與EBA緊急煞車強度輔助系統，360度完整守護駕駛人與乘客的行車安全。尖端主被動安全防護科技結合最強悍的車體結構，榮獲世界權威車輛安全認證機構Euro NCAP五星最高評等肯定。
傳奇地位、經典車格是Defender給予全球車壇的深刻印象，更是Land Rover品牌精神最佳實證的最佳代言。台灣捷豹路虎繼導入Defender 110 P300 HSE與D250 SE後，深受國內車迷引頸期盼的The New Land Rover Defender 90 亦正式上市，在此之前，Defender 90也已累積接單約達450張，因此首批到港車款業已完售，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎亦積極與原廠爭取配額，並同步開放新年式車款預接單，詳情請洽全台授權經銷商。此外，日前原廠推出的頂級車款Defender V8也可望於2022年引進。
| 2022年式The New Land Rover Defender 90
| 車型選擇
| 建議售價
| 銷售方案
| Defender 90 D250 S
| 239萬元
| 3年或 10萬公里原廠保固
6年原廠保養專案