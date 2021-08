美前高官：美應警告北京　一旦開戰形同宣告台灣獨立

美國自阿富汗撤軍,塔利班進而攻城掠地,攻破首都喀布爾,更激發了「今日阿富汗,明日台灣」的論調,中國趁機嘲諷美國,更威脅華府,若允許總統蔡英文參加12月舉辦的線上民主峰會,將會對台灣採取軍事行動。對此,美國前布希政府高官投書媒體,呼籲美國政府必須嚴正警告北京,美國一定會協助捍衛台灣,一旦兩岸陷入戰火,等同宣告「台灣獨立」。





美國國防部前中國科科長包士可(Joseph Bosco)以「拜登必須告訴北京:開戰就代表台灣即刻獨立」(Biden must tell Beijing: ‘War means instant independence for Taiwan’)為題,向《國會山莊報》(The Hill)投書。





文中提到,由於美國自阿富汗撤退的決策,成為北京嘲諷的把柄,中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進近日更警告美國,指出蔡英文參與民主峰會將「嚴重踩到紅線」,並宣稱「解放軍機將飛越台灣;如果台軍膽敢對解放軍戰機開火,那麼大陸瞄准台軍目標的大量飛彈以及我們的大批轟炸機隊將做出決定性回答,書寫歷史。」





包士可指出,雖然美國總統拜登先前接受訪問時,將台灣與北約以及日韓等美國盟友並列,並且提到一旦這些盟友遭受外力入侵,美國將會進行回應。但是即使如此,這些警告顯然沒有達到預期的威嚇效果,對於北京還說似乎不夠明確。包士可認為,在中國的文攻武嚇之下,拜登應該重申對台灣的承諾,美國必須有更明確的表態。





文中提到,「為了近一步表明美國的決心,拜登應該告訴北京,任何針對台灣參加民主峰會的武力威脅將立即啟動對台灣的外交承認,並且正式採取『一個中國,一個台灣』新的政策,北京應該要理解正式開戰,就意味著讓台灣正式獨立。」





文章最後指出,拜登必須告訴習近平,對台灣動用武力是「不可接受的」,也將會影響到美中之間的和平關係。包士可最後強調,正因為拜登在阿富汗做出的決策,導致阿富汗人民付出可怕的代價,為此美國更應該展現對台灣負責態度,不斷重申對台的承諾。