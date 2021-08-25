這樣做對嗎？他曝退房前「特殊習慣」 房務員看了超開心
不少人出門旅遊時，會選擇花大錢住摩鐵、飯店等，並享受不用打掃房間的短暫快樂。不過，國外就有名Youtuber分享，自己住飯店有一個特殊的退房習慣，但也好奇「這樣做是對的，還是錯的？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 11:06:59
綜合外媒報導，國外一名Youtuber道林（Darren Dowling）在臉書表示，他去旅行時常會住飯店，且還有一種特殊的退房習慣，就是在離開前將房內的床單、枕套全拆下，並包好放在床上，希望能降低房務員的工作量，但他也好奇「我退房前都會這樣做，這是對還是錯？」
貼文曝光後，網友紛紛狂讚，「這樣是對的，非常貼心」、「我也這樣做，房務員看到後很高興，因為這讓他們的工作變得更容易一些」、「這完全正確，它證明了你是一個怎麼樣的人」。另外，也釣出房務員回應，「身為一位房務員，當我看到住客這樣做我很感動，替我們節省不少時間」、「我真的很感謝，這讓事情變得簡單多了」。
但還是有不少人認為，「客人就是付錢給他們打掃阿...」、「我從來不會這樣做，也沒有想過在退房前幫他們拆下床單」、「我去咖啡館時，也傾向於把盤子堆疊整齊，但卻被告知他們討厭別人這樣做」、「這是多此一舉吧」、「維持房間整潔是種禮貌，但拆掉床單似乎有點太超過了」。（編輯：許智超）