日本長者專用電子娃娃問世　超高智能貼心發明驚爆網友

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根據外媒報導，Takara Tomy表示此產品具有很強的擁抱彈性構造並配戴可梳理的長髮，在音效方面可以哼唱40首日本民謠，背出35首繞口令，資料庫中多達1600個單字詞彙，並且擁有臉部辨識讓祖父母進行偵測，根據四季變化轉換語氣，只要在智能晶片中註冊就可以幫娃娃命名。
這個先進的智能娃娃目前在網路商店Takara Tomy Mall販售，價格為27,500日圓(台幣6,999)，從8月27日開始銷售，Takara Tomy表示，9月15日以前下訂的消費者可以在9月20日日本敬老節以前拿到。另外，此產品目前僅開放在日本銷售。
產品推出後立刻在Twitter上引起日本網友熱烈討論，「看起來很嚇人」、「娃娃上有緊急按鈕可能更好」、「比我想的還要便宜」、「如果壞了也不敢亂丟掉她」。
但卻有日本網友表示，娃娃擁有相機，是否會影響到個人隱私權，對此，Takara Tomy表示，相機只有在娃娃進行臉部辨識、擁抱模式時才會開啟，用於補捉使者者的臉部特徵。
許多祖父母可能是一人獨居，這時可以送天真可愛的阿美給他們，讓他們在任何時候都可以得到溫暖，也可以有個心靈寄託。
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