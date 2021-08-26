日本長者專用電子娃娃問世　超高智能貼心發明驚爆網友

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根據外媒報導，Takara Tomy表示此產品具有很強的擁抱彈性構造並配戴可梳理的長髮，在音效方面可以哼唱40首日本民謠，背出35首繞口令，資料庫中多達1600個單字詞彙，並且擁有臉部辨識讓祖父母進行偵測，根據四季變化轉換語氣，只要在智能晶片中註冊就可以幫娃娃命名。

▲TakaraTomy宣布即將推出新的長輩專用娃娃。(圖/擷取自推特)







