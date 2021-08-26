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日本長者專用電子娃娃問世　超高智能貼心發明驚爆網友

▲日本一家玩具公司就發明了「電子孫女」，讓長輩們提早享受抱小孩的感覺。(圖/擷取自Takara Tomy 推特和YouTube)
▲日本一家玩具公司就發明了「電子孫女」，讓長輩們提早享受抱小孩的感覺。(圖/擷取自Takara Tomy 推特和YouTube)

The China Post/綜合報導

2021-08-26 18:00:00

根據The China Post報導，隨著年齡越來越長，一些老一輩的人開始會想要抱孫子，近日日本一家玩具公司就發明了「電子孫女」，讓長輩們提早享受抱小孩的感覺。

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日本玩具製造商Takara Tomy近期推出一款多功能電子娃娃「阿美」並表示，「我們的寶貝孫女—阿美會用有趣的話給你的祖父母帶來微笑」，此產品已從8月18日開放預購。

根據外媒報導，Takara Tomy表示此產品具有很強的擁抱彈性構造並配戴可梳理的長髮，在音效方面可以哼唱40首日本民謠，背出35首繞口令，資料庫中多達1600個單字詞彙，並且擁有臉部辨識讓祖父母進行偵測，根據四季變化轉換語氣，只要在智能晶片中註冊就可以幫娃娃命名。

▲TakaraTomy宣布即將推出新的長輩專用娃娃。(圖/擷取自推特)
▲TakaraTomy宣布即將推出新的長輩專用娃娃。(圖/擷取自推特)
這個先進的智能娃娃目前在網路商店Takara Tomy Mall販售，價格為27,500日圓(台幣6,999)，從8月27日開始銷售，Takara Tomy表示，9月15日以前下訂的消費者可以在9月20日日本敬老節以前拿到。另外，此產品目前僅開放在日本銷售。

產品推出後立刻在Twitter上引起日本網友熱烈討論，「看起來很嚇人」、「娃娃上有緊急按鈕可能更好」、「比我想的還要便宜」、「如果壞了也不敢亂丟掉她」。

但卻有日本網友表示，娃娃擁有相機，是否會影響到個人隱私權，對此，Takara Tomy表示，相機只有在娃娃進行臉部辨識、擁抱模式時才會開啟，用於補捉使者者的臉部特徵。

許多祖父母可能是一人獨居，這時可以送天真可愛的阿美給他們，讓他們在任何時候都可以得到溫暖，也可以有個心靈寄託。



 

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