即便老了也要穿搭漂亮！ 60歲英國嬤瘋和服原因曝

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▲她時常會穿著不同印花風格的和服，再加上色彩鮮艷的腰封，配上一頭亮眼的金髮，十分的有辨識度。(圖/擷取自Sheila Cliffe IG)

Sheila Cliffe憶起當初迷上和服的契機，是在1983年第一次來到日本時，看見二手市場中的和服，便被深深吸引住，她也表示：「現在大家都穿沒有圖案的衣服，海軍藍、棕色、黑色等素色，反而會穿花卉圖案的人已經不多了，當我知道和服的存在後就不一樣了，將衣服組合搭配起來相當有趣。」

▲Sheila Cliffe憶起當初迷上和服的契機，是在1983年第一次來到日本時，看見二手市場中的和服，便被深深吸引住。(圖/擷取自Sheila Cliffe IG)

看到她穿上和服後的自信模樣，更是讓許多粉絲都忍不住大讚：「老了一樣要美美的」、「這也是儀式感的表現」、「精緻女孩無誤」、「人老心不老！」、「她穿和服實在太美，看來比我更有活力」、「老了也想跟她一樣呢～」