COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「全球安全城市」排名曝　台北排行逐屆下降跌至24

▲台灣僅台北市入榜，今年排名落在第24名，綜合平均分數為74分。（圖／擷取自Safe Cities Index 2021網站)
▲台灣僅台北市入榜，今年排名落在第24名，綜合平均分數為74分。（圖／擷取自Safe Cities Index 2021網站)

The China Post/綜合報導

2021-08-25 23:43:00

根據The China Post報導，經濟學人智庫（EIU）於23日發布2021全球安全城市排行（Safe Cities Index 2021），本屆由丹麥的首都哥本哈根擠下東京、新加坡奪冠，台北名次則是再度下滑，來到了第24名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟學人每兩年發布一次全球城市安全程度，其指標共有5項，「基礎建設」、「數位安全」、「個人安全」、「公共衛生」以及這屆首度增加的「生態環境安全」，生態環境安全旨在檢驗城市對於氣候變遷的危機應變能力。

今年哥本哈根以綜合得分82.4分拿下最安全城市的寶座，第二則是多倫多的82.2分，第三才是新加坡的80.3分。

台灣僅台北市入榜，今年排名落在第24名，綜合平均分數為74分，各項分數則是基礎建設82.4分、數位安全63.2分、個人安全70.9分、公共衛生73.5分、生態環境安全80.3分，其中個人安全的跌幅最大，數位安全的分數最低。

其他鄰近主要城市排名為東京第5、香港第8、大阪第17、首爾第25、上海第30、北京第36、莫斯科第38。

回頭檢視台北市過去的排名，可以說是逐屆下滑，在2015年的排行中，台北市位列第13名，2017及2019的排名皆位在第22名，今年則退步至第24名。


更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀