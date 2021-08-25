「全球安全城市」排名曝　台北排行逐屆下降跌至24

根據The China Post報導，經濟學人智庫（EIU）於23日發布2021全球安全城市排行（Safe Cities Index 2021），本屆由丹麥的首都哥本哈根擠下東京、新加坡奪冠，台北名次則是再度下滑，來到了第24名。
The China Post/綜合報導
2021-08-25 23:43:00
經濟學人每兩年發布一次全球城市安全程度，其指標共有5項，「基礎建設」、「數位安全」、「個人安全」、「公共衛生」以及這屆首度增加的「生態環境安全」，生態環境安全旨在檢驗城市對於氣候變遷的危機應變能力。
今年哥本哈根以綜合得分82.4分拿下最安全城市的寶座，第二則是多倫多的82.2分，第三才是新加坡的80.3分。
台灣僅台北市入榜，今年排名落在第24名，綜合平均分數為74分，各項分數則是基礎建設82.4分、數位安全63.2分、個人安全70.9分、公共衛生73.5分、生態環境安全80.3分，其中個人安全的跌幅最大，數位安全的分數最低。
其他鄰近主要城市排名為東京第5、香港第8、大阪第17、首爾第25、上海第30、北京第36、莫斯科第38。
回頭檢視台北市過去的排名，可以說是逐屆下滑，在2015年的排行中，台北市位列第13名，2017及2019的排名皆位在第22名，今年則退步至第24名。
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