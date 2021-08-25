85大樓high開毒趴遭警查獲　日租業者遭斷水斷電

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有鑒於85大樓內日租套房眾多，苓雅分局多次針對該大樓規劃防疫稽查勤務以有效杜絕防疫破口，該局於8月23日23時30分許獲報有不肖份子向民宿業者租用房間開毒趴，警方立即進行查緝，當場於房內查獲以豐姓女子（年約33歲）、黃姓女子（年約23歲）、石姓男子（年約22歲）、林姓男子（年約22歲）及林姓男友（年約28歲），共計3男2女群聚開趴施用毒品，並當場查扣愷他命1包（毛重0.3公克）、毒品咖啡包2包（毛重計8公克）等違禁品。
苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，黃姓女子表示因疫情微解封找朋友聚會，23日以每日900元向蕭姓業者承租，沒想到承租第一天就遭警方查獲，直呼「真的超衰！」訊後警方依毒品罪嫌將5人帶回偵辦，並送醫院強制PCR採檢。昨天下午5時許，警方也通知蕭姓民宿業者到場陳述意見後，對於業者未落實通報，將依違反觀光發展條例函請觀光局裁罰，並斷水斷電。
陳仁正表示，警方持續規畫防疫稽查勤務，持續與業者溝通出租前多觀察若有精神不濟等表現者應依規定通報，如業者依違反觀光發展條例，將函請觀光局裁罰並斷水斷電。
苓雅分局分局長梁東山也表示，杜絕防疫破口人人有責，違法群聚開毒趴，將使防疫出現破口，苓雅分局將持續規劃防疫稽查勤務，若發現違反相關防疫規定，警方將立即祭出鐵腕作為、強力執法，交由相關權責單位依法裁處，業者不僅可能面臨高額罰鍰，違規情節重大者更可能遭勒令歇業、斷水斷電等嚴重處分，呼籲業者切勿以身試法、得不償失。