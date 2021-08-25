面試結束人資問「這題」！求職妹愣 內行驚：錄取關鍵字
每個人在求職時都必須通過面試這關，這除了是讓公司主管認識自己以外，也是讓自己可以更加了解公司運作模式，是相當重要的一環節，但相對眉角也非常多。近日，就有網友分享自己去面試，結果面試結束後，面試官突然拋出一個問題，讓她當場愣住，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 11:52:19
原PO在「Dcard」貼文指出「今天去面試了一間公司，網路上只找得到公司登記資料的那種，是在舊大樓內，公司環境滿小，但面試我的人滿親切的，基本上該有的都有，包括勞健保、年終獎金、三節獎金、生日禮金等等，也有跟我說預計明年年後搬家，工作內容也還行，月薪也符合我的期望」。
「但在面試結束之後，面試官突然問我『那有確認嗎？還是要再想一下』，當下有點愣住，覺得很奇怪，所以我就回答說我再想一下，面試官就說會等我答案，我目前是在職中，準備離職，大家如果遇到這種情況會答應上班嗎？其實有點害怕是屎缺」。
貼文一出，網友紛紛回應「如果是小公司的話就是高機率錄取了」、「小公司面試的通常是老闆，不用像大公司那樣還要呈報上去，如果是正派公司我想應該不用擔心」、「小公司做決定都很快哈哈，恭喜錄取」、「基本上聽到這句就是90％錄取了啦」、「我面試大型醫院也是面試完，直接跟我說他那邊沒什麼問題，問我什麼時候可以上班欸」、「像是問何時能上班，可否確認都是錄取關鍵字」。（編輯：張嘉哲）