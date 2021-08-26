葡萄王康普茶風靡全台！眾網紅齊推必回購

從國外紅來台灣的康普茶，當數今夏討論度最高的飲品之一，尤其國人越來越重視健康的情況下，能幫助消化且促進新陳代謝，同時兼具酸甜滋味的「葡萄王康普茶雙纖飲」，已然成為消費者走進超商購買飲品的首選。





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這波「康普茶旋風」不僅讓民眾迫不及待搶先嚐鮮，許多網紅也被葡萄王康普茶的魅力燒到，紛紛在各大社群平台推薦。網紅李盈瑩平時幾乎不碰含糖飲料，但對葡萄王康普茶卻沒有抵抗力，她強調淡淡蔓越莓汁的甜味，讓不喜歡喝含糖飲料的人也完全可以接受，且加入特殊紅茶菌發酵加上雙纖配方與鳳梨酵素，能促進新陳代謝，好喝又健康！





▲葡萄王康普茶讓不喜歡喝含糖飲料的人也完全可以接受。（圖／＠ruby_0807）

網紅Hera非常熱愛喝飲料，但長久下來對身體也會造成不少的負擔，因此兼具好喝與健康的葡萄王康普茶就是她近期最熱愛的飲品之一，直呼喝完身心舒暢，沒有什麼負擔，完全體現什麼是「喝的瑜伽」！





▲葡萄王康普茶喝完身心舒暢，完全體現什麼是「喝的瑜伽」。（圖／＠__yanj.pai）

自稱「美食水龍頭」的米娜，也大推各大超商、賣場都買得到葡萄王康普茶，除了促進消化非常有感以外，便宜的價錢，配上好攜帶的高瘦瓶身飲，讓她大呼CP值超高，絕對會回購！







▲葡萄王康普茶讓網紅大讚CP值超高。（圖／＠594minala）

長相甜美的hui yu也在疫情期間發現這款超火紅的熱門飲品，除了解渴還能去油膩，讓她大讚外食族必配葡萄王康普茶，由內而外都順暢健康！





▲外食族必配飲品非葡萄王康普茶莫屬。（圖／＠a.yu0817）

葡萄王康普茶雙纖飲不僅是一款好喝的飲品，還加入獨家發酵乳酸菌和紅茶菌，還有添加鳳梨酵素、菊苣纖維、難消化性麥芽糊精，幫助身體代謝力，降低喝飲料的負擔和罪惡感，即便是在意身材與健康的民眾，也能跟著眾網紅的推薦，一起嚐鮮這款風靡全台的健康飲品！



