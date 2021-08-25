廚房陽台門選外開、內開？他陷「2選1」苦惱 內行秒解惑
陽台門在生活中非常常見，它主要起到陽台與臥室之間的隔斷，但如果是安裝在狹小的廚房，就得測量好距離。對此，就有網友指出，最近要裝新門連接廚房、陽台，結果卻發現往外開會勾到衣服、往內開又會卡到冰箱，讓他感到十分苦惱，於是決定發文求助，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 12:16:39
原PO在《裝潢DIY研究室》表示，家裡最近要裝新門連接廚房與陽台，沒想到竟碰上難題，因為廚房、後陽台的空間較小，導致門若往內開，就會卡到大冰箱，如果是往外開，就會勾到陽台晾曬的衣物，因此好奇問「大家都是往內開、還是往外開呢？」
貼文曝光後，過來人紛紛建議「往外開」，「感覺往外比較好，其實很少開到90度，衣服也不是一直都掛在陽台」、「我是外推，不過因為不喜歡在後陽台時會卡到衣服，所以裝了曬衣的升降裝置，這樣開門就不會卡到」、「往外開比較好，要不有空間的話做橫拉也行」、「當然是往外，衣服可以移動」、「若只是門會勾衣服，去更改你的曬衣桿比較實際」。
另外，還有內行解釋「往外開」的原因，「內開的陽台鋁門基本上都會漏水，就算是做工較好的門窗，遇到颱風或暴雨，都會進水」、「不管怎樣都是往外，這樣水才擋得住」、「下雨、洗地板水才不會流進來」、「我家建商附的門就是內開，再加上完全開放式的陽台，只要雨一大，就是順著門檻往內流」。（編輯：許智超）