日職／雖然想哭，但要學會忘記　羅德隊友給陳冠宇的禮物

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳冠宇在日職發展初期其實不是很順遂，2012年他就開了「Tommy John」手術，被宣告為自由球員，重新簽下育成約，背號也從2位數，變成三位數的118號，不過，他在經由現在王柏融翻譯林庭逸幫忙下，慢慢一步步回到球場，復健十分辛苦，更無法回到過去那樣隨心所欲的投球，對陳冠宇來說實在很難受。
陳冠宇還是做到了，他在2013年復健順利，在季後的鳳凰聯盟越投越好，甚至隔年就回到支配下名單，7月16日他對廣島隊一戰，是他在日職生涯一軍首度先發，可惜2.1局就失4分（3責失），陳冠宇也在隔天就被降下二軍。
代表台灣打了仁川亞運會後，陳冠宇對韓國投出精彩表現，可惜最後還是被球隊釋出，幸好羅德隊賞識，也給了他重新再起的機會，沒有翻譯，搭電車通勤，陳冠宇常在一、二軍之間上下，加上外國人身分，他的出場也會受限。
不過陳冠宇還是在2015年先發13場，拿下5勝4敗的好成績，也獲得不少關注，然而他在2018年後，主要以中繼、後援為主，跟陳冠宇牛棚常會遇到的投手，感情也很好的有益田直也、唐川侑己、田中靖洋、松永昂大等，甚至連「令和的怪物」佐佐木朗希，也常跟陳冠宇互動。
陳冠宇記得當時球隊隊友給他的啟示，那就是「雖然很想哭，但還是要忘記。」也是身為職業球員的自覺。
之所以會這樣說，因為「學習忘記」是很不容易的事，因為明天可能你也會遇到同樣場面，同樣可能會上場，可能結果又不一樣，所以隨時要轉換心情。
現在陳冠宇還是會用視訊跟以前隊友聊天，「我還是感覺跟他們同在」，而他的好個性，跟他在球場上對待比賽的態度，也有機會感染更多樂天隊友一起往前衝。