傳鄭文燦組閣　羅友志：有人在帶風向「蓋負面消息」

今（25）日有媒體報導，行政院長蘇貞昌將被桃園市長鄭文燦取代，交通部長由基隆市長林右昌出任，屏東縣長潘孟安接任內政部長，對於這波內閣改組名單傳言，資深媒體人羅

並非空穴來風，不過，這個時間點，不免讓人有帶風向、蓋負面消息頻傳的感覺。

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羅

熟知民進黨生態的人來說，這份名單其實是「菜市場名單」，什麼鄭文燦接行政院長、林右昌交通部長，另外一説是內政部長等，根本是街頭巷議、擔蔥賣菜的人，從沒戴口罩噴口水到戴上口罩，早就說了快一年有了吧。

羅

蘇下」，早就在疫情前後已經是共識，看最近蘇貞昌的反撲力道，就知道「老驥」已經不只是「伏櫪」，那麼簡單。

羅

鄭上」，三月減肥話題那時候，還是「菜市場名單」最佳人選，問題是在3+11之後，對蔡英文來說，還有支撐的利用價值嗎？現在反倒是個問題。

羅友志直言，現在這個時間點，不免讓人有帶風向、蓋負面消息頻傳的感覺，「這名單，會100%兌現的機率，我覺得不到一半」。





羅友志也說，對名單之首的「鄭文燦」來說，卻沒那麼輕鬆，面對蘇貞昌這個大海嘯衝擊，不知道該不該叫鄭「找東西抓穩一點」，這份並非空穴來風，但是變化還很大吧？



