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米其林完整摘星名單曝！2022年擴大到台南、高雄地區

▲《2021臺北臺中米其林指南》星級餐廳名單今（25）日公布，圖為頤宮再度獲得米其林三星殊榮。（圖／擷取自YouTube《亞洲米其林指南》直播畫面）
▲《2021臺北臺中米其林指南》星級餐廳名單今（25）日公布，圖為頤宮再度獲得米其林三星殊榮。（圖／擷取自YouTube《亞洲米其林指南》直播畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-25 14:54:03｜2021-08-25 15:02:42

因為受到疫情影響，《2021臺北臺中米其林指南》今（25）天以線上記者會的方式舉辦，公布指標星級餐廳，以及米其林新主廚大獎、還有增設的「米其林指南服務大獎」與「米其林綠星餐廳」公布。其中，今年米其林三星餐廳，依舊由「頤宮」蟬聯，這是他們四度蟬聯三星。頤宮兩位主廚也分享獲獎心情，皆表示非常謝謝米其林團隊、獲獎很開心，也希望未來能繼續保持。

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8家餐廳摘米其林二星　侯布雄一星升二星

另外，蟬聯二星的餐廳，包含Logy、RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓、JL Studio。以及這次新進榜的侯布雄，總計8家餐廳獲得二星殊榮。

一星名單曝光！澀 Sur、富錦樹台菜香檳等7家餐廳新摘星

蟬聯一星殊榮共有18家，包含A CUT、教父牛排、金蓬萊台菜餐廳、大腕、謙安和、吉兆割烹壽司、Impromptu by Paul Lee、Longtail、明福台菜海產、渥達尼斯磨坊、山海樓、明壽司、鮨野村、天香樓、鮨隆、雅閣、鹽之華、Forchetta。

米其林一星名單中，新進名單則是有De Nuit、富錦樹台菜香檳、米香、牡丹、T+T、俺達的肉屋、澀，總計有25家餐廳獲得一星殊榮。其中獲得米其林年輕主廚大獎的，也是任職於台中法式現代料理澀 Sur的林佾華主廚。另外這次遺憾掉星的餐廳，則是有去年獲得一星殊榮的大三元、MUME兩家餐廳。

今年米其林服務大獎，則是頒給頤宮的餐廳服務經理歐宛臻，增設的「米其林綠星餐廳」，則是由山海樓、陽明春天（士林）兩間餐廳獲得。

台灣米其林董事長毛行健表示，今年透過線上發表記者會，希望打破時空線上相聚，這次疫情帶給全球餐飲許多挑戰，也看到台灣餐飲業展現韌性，台灣廚師不變的熱情與才華，持續帶給消費者精彩體驗。

米其林也揭曉明年米其林指南亮點，2022年的摘星指南，將擴大到台南、高雄，囊括台北、台中、台南、高雄四個地區。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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