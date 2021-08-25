米其林完整摘星名單曝！2022年擴大到台南、高雄地區

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另外，蟬聯二星的餐廳，包含Logy、RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓、JL Studio。以及這次新進榜的侯布雄，總計8家餐廳獲得二星殊榮。
一星名單曝光！澀 Sur、富錦樹台菜香檳等7家餐廳新摘星
蟬聯一星殊榮共有18家，包含A CUT、教父牛排、金蓬萊台菜餐廳、大腕、謙安和、吉兆割烹壽司、Impromptu by Paul Lee、Longtail、明福台菜海產、渥達尼斯磨坊、山海樓、明壽司、鮨野村、天香樓、鮨隆、雅閣、鹽之華、Forchetta。
米其林一星名單中，新進名單則是有De Nuit、富錦樹台菜香檳、米香、牡丹、T+T、俺達的肉屋、澀，總計有25家餐廳獲得一星殊榮。其中獲得米其林年輕主廚大獎的，也是任職於台中法式現代料理澀 Sur的林佾華主廚。另外這次遺憾掉星的餐廳，則是有去年獲得一星殊榮的大三元、MUME兩家餐廳。
今年米其林服務大獎，則是頒給頤宮的餐廳服務經理歐宛臻，增設的「米其林綠星餐廳」，則是由山海樓、陽明春天（士林）兩間餐廳獲得。
台灣米其林董事長毛行健表示，今年透過線上發表記者會，希望打破時空線上相聚，這次疫情帶給全球餐飲許多挑戰，也看到台灣餐飲業展現韌性，台灣廚師不變的熱情與才華，持續帶給消費者精彩體驗。
米其林也揭曉明年米其林指南亮點，2022年的摘星指南，將擴大到台南、高雄，囊括台北、台中、台南、高雄四個地區。
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