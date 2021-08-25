鄭怡靜爆和林昀儒一開始沒話講！「這契機」成就黃金混雙

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談到自己是否有關注星座運勢，鄭怡靜表示，自己會看當天的運勢及幸運色，會把當天的幸運色建議，作為戰袍的顏色，「如果當天穿這個顏色的衣服，順利拿下比賽勝利，下一場比賽也會繼續穿！」
身為唐綺陽的小粉絲，被問到有沒有什麼小心願，鄭怡靜希望在隔離結束後可以有機會到唐綺陽家吃飯，於是唐綺陽接續發問「私底下都喜歡吃什麼食物？」鄭怡靜想都沒想直接回答「咖哩飯」，還偷偷問能不能喝可樂，因為她只要一喝，一定會喝上兩、三瓶，教練通常都會阻止她，鄭怡靜開玩笑說「可以不要邀請教練嗎？教練不要看！」
對於和林昀儒成為「天生搭檔」的看法，唐綺陽說，星座搭檔排行第一就是水瓶座與獅子座，會透過彼此看到自己的缺點去修正自我，今天就是在鄭怡靜身上看到，她與林昀儒間透過合作中共同成長，長久的配合成為最佳搭檔，鄭怡靜聽完則害羞的說「我自己都不敢講」。
很有趣的點是，因為鄭怡靜私底下的個性和林昀儒很像，都屬於安靜、害羞的類型，她透露兩人其實在合作前，就知道林昀儒是一位很厲害的小朋友，不過因為都很害羞，在起初合作時比較不會說出心裡話，但在有一次輸掉比賽後，雙方在檢討過程中，逐漸打開心房，才有今天的成就！（實習編輯：歐雅如）