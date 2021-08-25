楊金龍暗示仍不會升息　房市措施不會傷及無辜

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楊金龍並表示，台灣的經濟沒有過熱，台灣出口暢旺的主因是中美貿易戰、疫情導致晶片短缺，且台灣疫情控制相對較好，台商回台投資亦帶動經濟成長動能，僅服務業因疫情而衰退，整體而言，台灣經濟算是穩健，且若和美國及其他先進國家相比，台灣的貨幣政策不是超寬鬆。外界解讀，楊金龍暗示台灣仍不會升息，9月央行理監事會議時利率應會「連六凍」。
另外，針對「選擇性信用管制實施成效」，央行表示，為提升房市管制措施成效，央行採行相關配套措施，包含辦理不動產貸款統計與派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循；央行自今年1月起陸續對銀行進行專案檢查，以瞭解銀行落實央行法規遵循情形，而截至今年8月25日為止，總計已辦理14次專案金檢。
對於有立委質疑台灣房價仍持續上漲，是否代表政策無效？楊金龍回應，這波房價上漲速度和上一波相比來得小一點；央行和財政部的措施只是限制需求面，但是房價問題除了需求面還有供給面，尤其缺工議題短期難改善，營造成本也一直上漲，且新建案很多是豪宅，豪宅可能會帶動二手屋價格跟著上漲，並坦言央行管制措施「對豪宅比較沒有效」。
楊金龍強調，央行會持續檢討選擇性信用管制，但不會傷及無辜，且現在市場仍有首購、換屋等剛性需求；現階段央行對公司法人、高價住宅、自然人第三戶以上均已有管理，後續動態需要謹慎。
資料來源-MoneyDJ理財網