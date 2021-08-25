iPhone跑太慢？實測多「1步驟」秒加速：地區改選這國
近年來智慧型手機各大品牌逐年推出最新產品，吸引消費者的目光，不過新上市的手機總是比較昂貴，不少民眾選擇延長使用手頭上的舊手機，但不免會遇到舊手機性能逐漸下降、電池蓄電量不足的情況。對此，就有外媒發現，若想要改善舊iPhone的效能，只要多「1步驟」便能辦到。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 14:34:30
根據《PhoneArena》報導，他們引述了一份來自中國用戶的實測，只要將舊款iPhone7的「地區」設定改成法國，iPhone7的效能就能明顯提升，在測試手機效能的跑分上從原本的286632分，提高到298321分，CPU表現從78719提高到85477。
另外同一實測也指出，若是拿新款iPhone12測試，則將地區換成法國並不會影響手機的性能表現，這招藉著「變換國籍」來加速的祕技只對舊款手機有效。
那麼，法國有什麼神奇的魔力？《PhoneArena》認為應該和當地政府的態度有關，蘋果針對舊款手機推出「性能管理」系統，以犧牲手機性能表現來保護已經老舊的電池，在2017年被披露後引發譁然，隨後蘋果推出優惠更換電池的策略來安撫消費者。但法國對此祭出鉅額罰款，所以蘋果可能便將「性能管理」系統在法國地區關閉。（編輯：倪浩軒）