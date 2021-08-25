兒作業寫「以後想當晚餐超人」！背後含義曝光 全場催淚
小孩的童言童語總是讓人會心一笑，他們經常以自己理解的方式表達，透過說話或者書寫的方式，呈現孩童的天真模樣。近日，就有一位爸爸表示，自己兒子在父親節的學習單作業發放回來，結果拿來一看卻發現孩子寫下「我以後也要當晚餐超人」，其背後含義曝光後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 17:34:38
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「兒子寫的父親節學習單發回來了，覺得很好笑，之前不知道怎麼跟兒子解釋爸爸的工作是熊貓外送員，就想說盡可能用他能理解的語言去講，沒想到兒子居然把家裡的對話寫在學習單裡，現在開始訓練晚餐超人好像太早，先從端盤子超人開始試試好了！」
只見貼出的照片中，學習單其中一題詢問「爸爸最辛苦的地方？」；孩童寫道「我問媽媽說為什麼爸爸都不陪我吃飯，媽媽說因為爸爸是送晚餐的超人，幫助想吃晚餐的人，我長大也想要變成晚餐超人」原來，媽媽以「晚餐超人」比喻爸爸職業是「外送員」的名詞，讓孩子也天真以為，那職業叫做晚餐超人，相當逗趣溫馨。
貼文一出，網友紛紛回應「要不是為了家庭...誰會想要錯過跟孩子晚餐的機會」、「真的不是為家庭的話，誰都想陪小孩吃飯吧QQ」、「其實直接講孩子會知道的，我不到五歲的兒子就能理解了，還說以後要當外送員呢」、「晚餐超人超催淚啊QQ這位爸爸加油！兒子也要幫爸爸加油！」、「兒子真的有夠暖」。（編輯：張嘉哲）