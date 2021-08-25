日本人搭地鐵保持「1反應」！乘客秒認輸：在台灣不可能
在台灣雖然捷運非常方便，但因為騎乘機車以及開車的民眾也有許多，因此即便在尖峰時段，捷運還至少能夠乘載一定的運量，除非特定節日，否則不至於擠到水泄不通。不過，在日本可就不同了！不論是遊客或是在地人，出門都非常仰賴「地鐵」，甚至出現站務人員要狂推猛擠的畫面，近日，網友就分享一段在東京地鐵上班時間的影片，結果日本人的「1反應」，讓台灣網友全笑瘋，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 18:54:46｜2021-08-25 19:01:11
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「這是東京地鐵日常，我竟然天真的以為白色衣服是最後一位」只見影片一開始，地鐵車廂原本就非常擁擠，接續又硬是擠上了幾位，接著一位穿著白色襯衫的上班族也硬擠了上來，原本以為是該車廂最後一人上車，但一直到車門關閉前，都陸續有人塞進車廂。
而最有趣的是，日本人的神色一派輕鬆，完全沒有任何嫌棄的臉色，讓不少台灣網友朝聖表示「這反應太神了吧＝＝」、「臉色怎麼能這麼好，這在台灣會被瞪欸」、「在台灣絕對被瞪爆，日本人這一點算贏台灣」、「我如果住在日本，我每天通勤心情都會很糟」、「為什麼表情這麼自然的擠進去啦！超違和」、「你仔細看每個人的表情，自然到不行」、「乘客表情太自然，這點有贏台灣」。
而也有不少台灣網友逗趣回應「日本人台灣搭捷運是不是會很感動？」、「我上次去日本被推就不小心罵三字經.....」、「台灣還有汽機車真的太方便....很幸福啊台灣」、「真得只能硬擠，若搭下一班會遲到，肯定要擠的」、「真的好可怕啊，擠成這樣，放屁的話誰都躲不了」。（編輯：張嘉哲）