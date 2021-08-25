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高雄6行政區、3工業區26日停水　影響近10萬戶

▲自來水公司提醒，高雄6行政區、3工業區26日停水。（圖/NOWnews攝影中心）
▲自來水公司提醒，高雄6行政區、3工業區26日停水。（圖/NOWnews攝影中心）

中央社

2021-08-25 17:37:17｜2021-08-25 18:33:56

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）自來水公司第七管理處今天發布停水訊息，明天（26日）上午8時起，高雄旗津、前鎮、鹽埕3區全區，小港、苓雅、鼓山3區局部里別及大發、林園及臨海工業區將停水，影響9萬7496戶。

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台水公司七區處表示，明天因進行「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程」、「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程」、「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」及「高市林園區溪州一路汰換管線工程」，須辦理停水，提醒用戶儲水備用。

根據台水公司七區處公告，旗津、前鎮、鹽埕3區全區，小港、苓雅、鼓山3區局部里別將從26日上午8時至27日上午7時共23小時，合計停水戶數約9萬7496戶。

小港區包含濟南里、泰山里、山東里、青島里、順苓里、正苓里、港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、鳳宮里停水。

苓雅區包含意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里停水。

鼓山區包含哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里停水。

另外，小港區六苓里、宏亮里及前金區、新興區，水壓降低。而大發工業區、林園工業區及臨海工業區則將於26日上午8時至午夜12時停水。（編輯：郭諭儒）1100825

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